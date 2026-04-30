形瑨今日起收票 個半鐘速收逾200票 最快周末提價加推｜荃灣新盤

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目今日(30日)起收票，首一個半小時已收逾200票，相信五一黃金周假期人流會更旺，部署最快周末至下周初加推，並有提價空間，預計下周落實銷售安排。

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」示範單位設於九龍站ICC，昨日(29日)起正式對外開放參觀，參觀人流持續不斷，單日錄得逾2,000人次參觀，包括單身年輕人士、家庭客，當中操普通話人士佔約10%。

新地會董事總經理謝文娟表示，適逢今年是新地會成立30周年，作為香港首個及規模最大的發展商客戶專會，一直致力為會員提供適切的置業服務及優惠，誠邀會員親身前往參觀「形瑨」示範單位，並參與會員專屬廣普雙語置業專題講座，由跨領域專家剖析項目特點、市場走勢，以及按揭與財務策略。此外，亦為會員提供多項備受歡迎的專屬優惠，包括1%售價折扣、家具優惠、新地商場會員獎勵計劃的Point Dollar與Go Royal Gold Premium集團酒店會籍一年及商場打卡消費獎賞。同時推出「新地會30週年會員置業有禮」，為首3名合資格會員買家送出總值30,000元的荃灣廣場電子禮券(每份價值10,000元)。

「形瑨」首張價單涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積介乎273至416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由461.46萬至736.44萬元，折實呎價介乎16,079元至17,981元，折實平均呎價17,177元。

入場單位為5樓K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。最低呎價單位為5樓M室，實用面積393方呎，兩房間隔，折實售價631.89萬元，折實呎價16,079元。

「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。