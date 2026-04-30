沙田新城市廣場投資700萬推動「5月節日經濟」 料人流及營業額按年錄雙位數增長

5月節日消費檔期正式展開，新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場斥資約700萬元推出【May…You Have Fun】購物玩樂特別企劃，配合五一黃金周、母親節及佛誕長周末，透過多元推廣策略帶動人流及消費。是次推廣以人氣IP引流配合年度感謝祭購物優惠攻勢，多線推進，再結合連串人氣工作坊及七樓戶外Sky Garden的 「泡泡派對」，打造集體驗、打卡與消費於一身的節日場景，全方位吸納親子及年輕客群，預計5月份整體人流及營業額按年可錄得雙位數增長。 【May…You Have Fun】由日本人氣IP「MINISO｜Monchhichi 主題快閃店」打響頭炮，即日起於商場打造全港首個沉浸式「咖啡農場」購物體驗館，除逾百款Monchhichi主題產品外，當中更包括多款只限定於今次快閃店獨家發售，還有全新主題打卡裝置及獨家購物禮遇。新城市廣場今次突破傳統快閃店模式，將IP打卡及體驗元素由商場中庭延伸至UB樓層Play Park及3樓Chill Park等不同區域，帶動人流分佈不同樓層，讓商戶均能受惠。

新地代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，「五一黃金周」一向是香港的旅遊旺季，最近中東局勢緊張令油價連帶機票上漲，相信不少旅客都會選擇乘坐高鐵外遊，而香港亦將成為其中一個熱門旅遊地點，加上5月份還有母親節及佛誕等節日假期刺激本地消費氛圍，故沙田新城市廣場今年斥資700萬元策動【May…You Have Fun】購物玩樂特別企劃，以人氣IP作為主要引流元素結合跨樓層場景打卡任務，再配合年度感謝祭購物優惠攻勢、人氣馬賽克磁石工作坊及市集等等多元推廣，吸引顧客探索商場不同角落，令商戶全面受惠。預計五月的整體人流及營業額將可望錄得按年分別10%及12%升幅。

新城市廣場「JUST BUY WEEKS 感謝祭」將於5月8日至31日舉行，聯同場內商戶推出近200款低至2折的購物優惠。為刺激母親節消費市道，今年活動加強女士相關商品折扣，包括2折名牌手袋、半價美妝護膚產品及家庭電器等，以帶動節日送禮及個人消費。 新城市廣場「JUST BUY WEEKS 感謝祭」同時推出三重消費獎賞，包括「至尊消費王及最高消費王獎賞」、「消費密密賞」及「美妝賞」，以提升顧客消費動力。活動期間累積消費達「至尊消費王」級別的首20名最高消費顧客(最低累積消費額需滿30,000元)，有機會贏取價值高達逾萬元的電子潮物、珠寶、美妝及生活用品，當中涵蓋Samsung Galaxy S26 Ultra及iPhone 17等。另外，累積消費達「最高消費王」級別的首3名最高消費者(最低累積消費額需滿5,000元)，則可獲一田超市1分鐘掃貨挑戰，有機會贏取掃得的所有一田產品。

許嘉雯稱，今年「JUST BUY WEEKS感謝祭」新增2個級別的消費王獎賞，除有助吸納高消費客群外，亦同時鼓勵顧客持續多次到訪商場消費，並將消費動力延續至母親節及佛誕長周末覆蓋整個5月檔期。展望整個5月，商戶整體營業額按年預計將錄得雙位數增長，其中以餐飲、電子商品、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。 為延長顧客於節慶假日逗留商場消費的同時，並進一步強化家庭及年輕客群以新城市廣場作為休閒及購物目的地的定位，新城市廣場亦同步推出多元體驗活動，包括「L7 Sky Garden Bubble Party 泡泡春日祭」加開特別場，於1期7樓Sky Garden打造水元素主題體驗，集合水戰遊戲、打卡裝置、表演及消費禮遇，吸引家庭客群參與。同時，商場將推出多項體驗工作坊，包括適合親子同樂的「花花世界工作坊」、深受年輕人歡迎的「LOG-ON港式人生馬賽克磁石工作坊」，以及歡樂天地的免費夾公仔體驗，全面提升顧客參與度及停留時間，進一步帶動人流及消費。