藍灣半島租賃交投旺！池景兩房輕微減價200元即獲區內客承租(有圖)｜二手樓租賃

招潔冰透露，租客為區內客，心儀單位方正實用，雅緻裝修，客廳及兩間睡房均可飽覽正南羅馬泳池及歐陸庭園雙景，置身其中尤如天天度假的，寫意舒適故一睇立即決定租入。業主於2019年以800萬元購入單位，持貨約7年，以最新租金計算，回報率達3.4厘。

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該行最新促成藍灣半島9座低層E室租務成交，單位實用面積約498方呎，屬兩房加儲物室設計，眺望羅馬庭園及歐陸泳池景。業主於上月下旬將單位放租，原叫租23,000元，最終僅僅輕微減價200元或約0.9%，以22,800元租出，呎租約45.8元。

小西灣藍灣半島本月租賃成交較上月明顯增加，最新再錄得兩宗租務成交，放盤約一個月即告租出。

⇊直擊 藍灣半島 9 座低層 E 室 ⇊

中層三房套 2.5 萬租出

招潔冰稱，另一租務成交單位為藍灣半島3座中層H室，實用面積約566方呎，屬三房連主人套房設計，眺望泳池景及部分鯉魚門小海景。業主於上月委託放租，原叫租28,000元，放盤一個半月，最終減價3,000元或約10.7%，以25,000元租出，呎租約44.2元。

招潔冰續稱，租客為區內客，心儀單位方正實用，全新裝修，客廳及三間睡房均可飽覽羅馬泳池景及遠眺鯉魚門少海景，寫意舒適故一睇即合。業主於2009年以416.5萬元購入單位，持貨約17年，以最新租金計算，回報率約7.2厘。