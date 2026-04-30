DEEP WATER SOUTH第6A期加推51伙 折實價900萬起 下周一發售121伙｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽146伙，套現26.9億元。其中第6A期「MONT BLUE」近日更連錄多宗成交，足證項目深受市場熱捧。承暢旺銷情，今日(30日)加推第6A期3號價單共51伙，折實售價由900.8萬元起，折實呎價由26,494元 起。項目同時上載全新銷售安排，落實下周一(5月4日)起發售121伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，3號價單包括36伙一房(開放式廚房)及15伙兩房一套(梗廚)單位，實用面積介乎340至563方呎。單位折實售價由900.8萬至1,858.3萬元，折實呎價介乎26,494元至33,007元，折實平均呎價29,079元。以折實價計算，有26伙低於950萬元，36伙低於1,000萬元，45伙低於1,800萬元。是次51個單位預計可套現約7.1億元，以折實價計則約6億元。