形瑨示範單位｜273呎一房及362呎兩房 露台配下拉式升降拉籃 美觀與功能同兼顧(多圖有片)｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣新盤「形瑨」示範單位設於九龍站環球貿易廣場76樓，設有4個，戶型涵蓋一房及兩房。其中18樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積362方呎，包括42方呎露台連工作平台，無改動示範單位。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖，操作靈活便捷。客廳、飯廳及睡房特別採用low-e塗層IGU玻璃窗，強化隔音隔熱功能。 大門旁設置淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，可作鞋履收納之用。搭配典雅石紋開放式檯面，適合擺放鑰匙等日常小物，牆上更配有USB連Type-C插頭的電插座，方便手機等充電。大容量Bosch雪櫃巧妙隱藏於大門後方，頂部設儲物櫃，進一步提升玄關收納效能。

單位採用開放式廚房設計，牆上裝設有置物架及電插座，搭配高雅淡粉色木紋廚櫃與石紋工作檯面，營造簡約而溫暖的烹飪空間。櫃內設有層板，靈活配合各式收納；廚房亦精選Siemens廚房電器，包括電磁煮食爐、抽油煙機及微波蒸焗爐。 客廳及飯廳呈長方形格局，長約5.045米，寬約2.45米，空間開揚實用。地板鋪砌淺色石紋瓦，營造舒適居家氛圍。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，引入自然光線，擴展視覺空間感。露台連工作平台置整合式儲物櫃，配備下拉式升降拉籃及實用工作檯面，Siemens洗衣乾衣機亦巧妙嵌入其中，美觀與功能同樣兼顧。

主人睡房及睡房1格局方正，兩間房均鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板，搭配大窗設計，牆上預留電插座，細節設計周全實用。浴室地板至牆身採用色調淡雅的灰色石紋設計，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並安裝Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能。洗手盆櫃及鏡櫃設收納層板，並配有電插座。 ⇊ 「形瑨」 18 樓 F 室兩房 ⇊

另外18樓K室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積273方呎，包括42方呎露台連工作平台，無改動示範單位。單位大門採用防火實心木門設計，配備智能電子門鎖，操作靈活便捷。客廳、飯廳及睡房特別採用low-e塗層IGU玻璃窗，強化隔音隔熱功能，舒適與節能兼顧。 大門旁配置淺色木紋儲物櫃，內設多個層板，方便住戶放置各式家居物品。當中設有優雅石紋開放式檯面，便於擺放常用物品，牆上更配有USB連Type-C插頭的電插座。大容量Bosch雪櫃隱藏於大門後，頂部設儲物櫃，進一步擴展收納空間。

單位採用開放式廚房設計，牆上裝設有置物架及電插座，搭配高淡粉色及木紋廚櫃與石紋工作檯面，風格簡潔時尚，櫃內設有層板，為住戶提供更多收納空間。廚房家電精選Siemens系列，包括電磁煮食爐、抽油煙機及微波蒸焗爐，讓清洗、烹調與整理一氣呵成。 客廳及飯廳呈長方形設計，長約4.675米，寬約2.45米，空間實用。地板採用淺色石紋瓦鋪砌，營造溫暖居家氛圍。客廳及飯廳與露台連工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，引入自然光線，加強空間感之餘，窗外景色更一覽無遺。露台連工作平台設有整合式儲物櫃，配備下拉式升降拉籃及工作檯面，Siemens洗衣乾衣機亦巧妙嵌入其中，美觀與功能的完美結合。

睡房1間隔方正實用，鋪砌淺色系木紋防潮岩塑地板，搭配大窗設計，牆上更配有電插座。浴室出入口設於大廳，保持房間的私隱，地板及牆身採用色調淡雅的灰色石紋設計，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，配備Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能；亦貼心設置洗手盆櫃及鏡櫃，提供不同收納間隔，並設電插座。 ⇊ 「形瑨」 18 樓 K 室一房 ⇊