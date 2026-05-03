熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-May-03 07:30
更新：2026-May-03 07:30

粉嶺碧湖花園兩房近425萬獲上車客吸納 樓價3年跌5%｜二手樓成交

分享：
IMG 7872

粉嶺碧湖花園4月份共錄得5宗買賣。(資料圖片)

adblk4

中原地產粉嶺牽晴間分行經理周志華表示，粉嶺碧湖花園4月份共錄得5宗買賣，屋苑最新錄得7座低層D室成交，單位實用面積約400方呎，兩房間隔。

周志華指，單位原開價約435萬元放售，日前議價後以424.8萬元沽出，呎價約10,620元。新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位作自住之用。

據了解，原業主於2023年以448萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧蝕23.2萬元，物業期內貶值5.2%。資料顯示，碧湖花園位於粉嶺一鳴路15號，1994年入伙，共有7座，提供1,316個單位。

adblk5
抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務