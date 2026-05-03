50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市旺勢持續，一手新盤交投熾熱，而二手市場亦能維持一定成交數量，未見被大幅攤薄，反映整體市場動力十足。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（20/4—26/4）共錄113宗買賣個案，較前周（13/4—19/4）的120宗減少6%，已連續九周保持在一百宗以上水平。

三區兩跌一升 僅九龍區增 5%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量兩跌一升，當中以新界區的跌幅較明顯，該區21個指標屋苑上周共錄47宗買賣，較前周的55宗減少15%，其中麗城花園期內錄得1宗買賣，較前周的4宗減少75%；嘉湖山莊交投量由前周的11宗，減少73%至上周的3宗；柏慧豪園僅錄1宗成交，按周減少50%；名城及YOHO Town各錄2宗買賣，分別按周減少33%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的25宗減少1宗或4%，其中南豐新村期內僅錄得1宗買賣，按周減幅達67%；海怡半島成交量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。