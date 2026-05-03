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地產
出版：2026-May-03 19:00
更新：2026-May-03 19:00

50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

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50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市旺勢持續，一手新盤交投熾熱，而二手市場亦能維持一定成交數量，未見被大幅攤薄，反映整體市場動力十足。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（20/4—26/4）共錄113宗買賣個案，較前周（13/4—19/4）的120宗減少6%，已連續九周保持在一百宗以上水平。

50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩跌一升 僅九龍區增5%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量兩跌一升，當中以新界區的跌幅較明顯，該區21個指標屋苑上周共錄47宗買賣，較前周的55宗減少15%，其中麗城花園期內錄得1宗買賣，較前周的4宗減少75%；嘉湖山莊交投量由前周的11宗，減少73%至上周的3宗；柏慧豪園僅錄1宗成交，按周減少50%；名城及YOHO Town各錄2宗買賣，分別按周減少33%

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的25宗減少1宗或4%，其中南豐新村期內僅錄得1宗買賣，按周減幅達67%；海怡半島成交量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。

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50指標屋苑上周買賣按周回落6% 利嘉閣：連續九周保持百宗以上水平｜樓市數據

麗城花園期內錄得1宗買賣，較前周的4宗減少75%。

「零成交」屋苑按周增40%

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄42宗交投，較前周的40宗增加5%，當中黃埔花園期內錄得5宗成交，按周增幅達1.5倍；海逸豪園及將軍澳廣場分別錄得4宗買賣，按周各自增加1倍；都會駅及泓景臺各錄3宗及2宗成交，按周增幅分別有50%1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有7個屋苑錄得「零成交」，較前周的5個增加40%，當中九龍區及新界區各佔2個及4個屋苑，港島區則佔1個。

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黃埔花園期內錄得5宗成交，按周增幅達1.5倍。

陳海潮指出，過去一連九周，50指標屋苑交投均企穩在百宗之上，而面對新盤排山倒海式接力推售的競爭下，亦沒有被明顯比下去，足見樓市已達全面旺市，無論一手及二手市場都各有一定的捧場客。後市料將維持目前格局走向，二手屋苑交投量能否進一步突破，主要視乎盤源補充的速度，本周料續處百宗水平窄幅橫行。

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