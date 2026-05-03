PORTO加推18伙 入場價548萬｜鴨脷洲新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，為回應市場訴求，項目宣佈乘勢於今天(3日)加推價單第2號，價單第2號涉及14伙一房及4伙兩房單位。價單定價範圍為688.3萬至1,299.9萬元，呎價為26,892至29,814元。扣除最高總折扣率19.5 %及一房傢俬現金津貼折扣優惠，折實售價為548.3萬至1,046.4萬元，折實呎價為21,448至24,000元。折實平均呎價為22,942元。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次加推屬原價加推，單位主要分佈於低至中層單位，同時價單第2號中的一房B室屬首次登場，單位座向北方，面向香港仔避風塘方向；是次價單第2號的入場單位亦為3樓B室，折實售價為548.3萬元。

「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。