十大屋苑｜周末按周回落30.8% 中原：長假期外遊兼新盤搶客

中原十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周回落30.8%，而勞動節連周末三天假期合共錄得14宗成交，當中有7個屋苑錄得成交，最多成交為麗港城，三日假期共錄得4宗成交，太古城、康怡花園、美孚新邨及沙田第一城各錄2宗，黃埔花園及嘉湖山莊則各錄1宗。若按地區計，三天假期以九龍區成交較多，共7宗，港島區錄得4宗，新界區錄得3宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港人慣常於長假期外遊，勞動節長周末睇樓活動減少，二手成交因而受阻，同時，多個新盤趁假期積極收票吸客，進一步分散二手市場客源。雖然十大屋苑本周末成交回落，但普遍屋苑仍錄得成交，表現尚算平穩。