十大屋苑｜周末按周回落30.8% 中原：長假期外遊兼新盤搶客

中原十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周回落30.8%，而勞動節連周末三天假期合共錄得14宗成交，當中有7個屋苑錄得成交，最多成交為麗港城，三日假期共錄得4宗成交，太古城、康怡花園、美孚新邨及沙田第一城各錄2宗，黃埔花園及嘉湖山莊則各錄1宗。若按地區計，三天假期以九龍區成交較多，共7宗，港島區錄得4宗，新界區錄得3宗。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港人慣常於長假期外遊，勞動節長周末睇樓活動減少，二手成交因而受阻，同時，多個新盤趁假期積極收票吸客，進一步分散二手市場客源。雖然十大屋苑本周末成交回落，但普遍屋苑仍錄得成交，表現尚算平穩。
太古城周末沽2伙
港島區方面，中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，太古城5月速錄2宗成交，其中於勞動節假期錄得綠楊閣低層A室易手，實用面積1,114方呎，成交價2,370萬元，呎價21,275元。原業主於2009年以1,222.8萬元買入單位，持貨約17年，帳面獲利1,147.2萬元，單位升值94%。周末錄得景天閣中層D室成交，實用面積715方呎，三房套房間隔，成交價1,393萬元，呎價19,483元。原業主於1997年以725萬元購入單位，持貨約29年，帳面獲利668萬元，升值92%。
康怡花園勞動節長假期錄2伙成交
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，在一連三日的勞動節連周末假期，康怡花園錄得2宗成交，包括A座低層7室，實用面497方呎，兩房間隔，以658萬元沽出，呎價13,239元。另外，P座高層3室，實用面461方呎，兩房間隔，以750萬元沽出，呎價16,269元。
美孚新邨低層戶610萬成交
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨在三天勞動節長周末交投表現不俗，共錄得2宗成交，包括百老匯街23號低層H室，實用面積531方呎，最新以610萬元沽出，呎價11,488元。另一宗成交為蘭秀道3號中層C室，實用面積564方呎，成交價680萬元，呎價12,057元。
沙田第一城中層兩房戶成交價466萬
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，三天長假期沙田第一城錄得2宗成交，包括44座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以466萬元沽出，呎價15,329元。另外，4座低層C室，實用面積853方呎，三房套房連工人房，以1,060萬元沽出，呎價12,427元。