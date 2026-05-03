3月新申請按揭按月大增26.9%升穿萬宗水平 中原按揭：樓市交投彈升帶動｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，3月份新申請按揭宗數按月大增26.9%，升穿萬宗至10,311宗活躍高水平，創過去三年新高（2023年3月為11,553宗新申請）；主因是3月份樓市在農曆年假期稍作回氣後交投彈升，一二手成交暢往顯著增加。同時，3月份新批按揭貸款額錄得401.4億元，按月大幅增加38.6%，新批按揭宗數亦按月增加35.7%至7,924宗，金額及宗數創自2023年5月後的34個月新高。

3 月新取用按揭貸款額按月急增 63.9% 3月份新取用按揭貸款額亦按月急增63.9%，錄得約269.33億元，創自2023年6月後的33個月新高；新取用按揭宗數亦按月大增58.1%至5,325宗，創自2024年6月後的21個月新高。王美鳳指出，3月份新取用按揭數字錄得強勁增幅主要因為今年初1月份樓市交投亦錄得大幅增長。

首季新批按揭按年增 29.6% 綜合2026年首季數字，新批按揭錄得20,237宗，較去年同期增加29.6%，涉及金額約1,015.8億元，較去年同期增11.2%；期內新取用按揭錄得12,990宗，涉及金額約651億元，較去年同期分別增加24.2%及9.4%。王美鳳指出，踏入第二季，樓市交投維持暢旺，預期樓市向好市況將繼續反映於未來的按揭數字上。

定按比例升穿一成達 10.4% 根據金管局2026年3月份統計數字，H按選用比例按月下降3.8個百分點至83.7%；而P按選用比例由2月份的1.9%下降至3月份的1.5%。值得留意的是，定息按揭選用比例按月顯著上升3.4個百分點至10.4%，升穿一成至雙位數字水平，並創下自2022年11月（同為10.4%）以來的40個月新高。

王美鳳解釋，選用定息按揭的比例持續攀升，主要原因是近月低息定按吸引力增加，加上多家大型銀行推出同類低息定按推高使用率。市場H按息自去年10月底至今維持3.25%，息率暫處於停滯時期，促使低於H按息之2.73%定息計劃吸引力增加；加上今年3月份接連再有大型銀行推出定按，令目前共有三家大型銀行提供低息定按，未來數字將進一步反映大型銀行加入定按市場之情況；加上H按息仍會停滯一段時間，定按吸引力延續，預期定按選用比例將進一步有所上升。

3 月新批按揭一手大增 55.9% 二手增 36.1% 轉按微增 5% 資料顯示，3月份新批按揭貸款額錄得401.4億元，較2月份大幅增加38.6%。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月大增55.9%至134億元。至於二手市場，期內新批按揭貸款額按月增加36.1%至234億元。轉按市場方面，期內轉按額亦錄得穩健升幅，按月增加5%至33億元。此外，3月份未償還按揭貸款總額按月微增0.4%至19,349億元；按揭貸款拖欠比率仍維持於0.13%的極低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)