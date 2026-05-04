十大屋苑｜周末買賣量升逾四成 利嘉閣：外圍負面因素淡化 購買力重回二手市場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，五一勞動節長周末雖然不少市民選擇外游，惟二手周末兩天按周交投表現不僅未受影響，反而逆勢上升，而3天長周末合計表現亦相當理想。剛過去的周六日，十大屋苑的二手交投重回雙位數水平，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5月2至3日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較上一個周末(4月25至26日)的9宗，按周增加4宗或44.4%。而五一長周末(5月1日至5月3日)共3天假期，十大指標屋苑則合共錄得18宗買賣。

廖偉強：料二手市場將維持穩定向好

廖偉強預期，今個周末雖然適逢五一假期，但二手市場表現依然堅挺，相信與發展商未有大型新盤推出有關。此外，美伊戰爭的負面影響已逐漸被市場消化，而5月份亦沒有長假期，均有利於一手及二手市場的運作。至於後市，將視乎發展商的推盤計劃，若後續沒有大盤推出，相信二手市場將維持穩定向好。

剛過去的周六日，十大指標屋苑若以區域劃分，港島區錄得5宗成交，其中太古城錄得3宗成交，康怡花園錄得2宗成交。九龍區美孚新邨錄得2宗成交, 麗港城錄得1宗成交。至於新界區，沙田第一城及嘉湖山莊則分別錄得2宗及3宗成交。