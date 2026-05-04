靚海景兼擁逾「2球」豪裝！藍灣半島高層戶成交呎價再突破1.7萬近月高位(有圖)｜二手樓成交

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，樓市整體走勢「量穩價升」，二手成交因盤源收窄而稍為回落，整體呎價卻顯著回升。小西灣藍灣半島上月共錄得4宗買賣，雖低於3月份的5宗，但最新成交呎價再度突破1.7萬元的近月高位。
招潔冰指，該行新近促成藍灣半島9座高層B室成交，單位實用面積約848方呎，原則為三房主人套房連工人套設計，現改為大一房，遠眺啟德郵輪繁華海景加將軍澳南全海景。原業主早於去年初放盤求售，開價1,650萬元，放盤一年多，最終減價150萬元或約9.1%，以1,500萬元沽出，呎價約17,689元，再創屋苑近月呎價高位。
⇊直擊藍灣半島9座高層B室⇊
單位11年升值8%
招潔冰透露，買家為外區客，單位原則為三房套及工人套，精心設計改為大一房及擴大客廳面積，讓廣闊的空間重新布局，達致酒店級瑰麗裝潢，裝修費達250萬元，加上一望無際的海景，可飽覽由啟德郵輪碼頭、鯉魚門、將軍澳至西貢海峽美景，景觀變化萬千，故立即決定購入作為安樂窩。
據悉，原業主於2015年以1,385萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利105萬元，物業期內升值約8.3%。資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。