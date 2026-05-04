靚海景兼擁逾「2球」豪裝！藍灣半島高層戶成交呎價再突破1.7萬近月高位(有圖)｜二手樓成交

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，樓市整體走勢「量穩價升」，二手成交因盤源收窄而稍為回落，整體呎價卻顯著回升。小西灣藍灣半島上月共錄得4宗買賣，雖低於3月份的5宗，但最新成交呎價再度突破1.7萬元的近月高位。

招潔冰指，該行新近促成藍灣半島9座高層B室成交，單位實用面積約848方呎，原則為三房主人套房連工人套設計，現改為大一房，遠眺啟德郵輪繁華海景加將軍澳南全海景。原業主早於去年初放盤求售，開價1,650萬元，放盤一年多，最終減價150萬元或約9.1%，以1,500萬元沽出，呎價約17,689元，再創屋苑近月呎價高位。