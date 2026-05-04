買家入市信心增強！上車客不議價直接買元朗私樓三房連車位 呎價9753元｜二手樓成交

樓市全面回暖，買家入市信心增強，紛紛加快追低水入市，元朗區新近接連錄得「零議價」成交個案。

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，柏麗豪園6座低層A室，單位實用面積約851方呎，三房套房間隔。原叫價830萬元，最後連一個車位「零議價」沽出，呎價約9,753元。

王勤學透露，買家為上車客，心儀單位闊落實用，環境寧靜，認為叫價合理，所以不議價直接成交。原業主於2010年以355萬元買入單位，之後再買入車位，現轉售帳面獲利475萬元(未計車位)或約1.3倍。