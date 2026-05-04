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出版：2026-May-04 23:00
更新：2026-May-04 23:00

買家入市信心增強！上車客不議價直接買元朗私樓三房連車位 呎價9753元｜二手樓成交

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買家入市信心增強！上車客不議價直接買元朗私樓三房連車位 呎價9753元｜二手樓成交

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樓市全面回暖，買家入市信心增強，紛紛加快追低水入市，元朗區新近接連錄得「零議價」成交個案。

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，柏麗豪園6座低層A室，單位實用面積約851方呎，三房套房間隔。原叫價830萬元，最後連一個車位「零議價」沽出，呎價約9,753元。

王勤學透露，買家為上車客，心儀單位闊落實用，環境寧靜，認為叫價合理，所以不議價直接成交。原業主於2010年以355萬元買入單位，之後再買入車位，現轉售帳面獲利475萬元(未計車位)或約1.3倍。

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資料顯示，柏麗豪園位於元朗市中心公園南路23號，1997年入伙，共有5座，提供350個單位。

即睇元朗柏麗豪園放盤 (House730)

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采葉庭兩房業主購入不足3年轉手賺130

王勤學指，元朗區5月份市況持續正面，勞動節連周末3天假期合共錄得20宗成交，當中包括采葉庭2座中層B室，單位實用面積約509方呎，兩房間隔。單位以620萬元放售，成功「零議價」易手，呎價約12,181元。買家為上車客，心儀單位間隔四正，客飯廳闊落實用，加上裝修企理，一睇即中，爽快拍板承接自用。

據悉，原業主於202312月以490萬元買入單位，持貨約兩年多，現轉售帳面獲利130萬元，物業期內升值約26.5%。王勤學補充，元朗區二手交投持續活躍，上月錄得182宗二手買賣，創逾兩年新高。

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資料顯示，采葉庭位於元朗舊墟路33號，2002年入伙，共有14座，提供1,618伙。

即睇元朗采葉庭放盤 (House730)

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