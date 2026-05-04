ONE STANLEY標售四房雙套天際複式戶 成交價逾7330萬｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情火熱，洋房及特色大宅均深受富豪買家追捧，踏入五月份銷情報捷，今天(4日)再添1宗新招標成交，單位為第1座2樓及3樓B單位的四房雙套天際複式大宅，以成交價約7,337萬元售出，新買家採用180天即供付款計劃購入大宅，呎價達38,434元，同類戶型全數沽清。
「ONE STANLEY」的洋房及特色大宅一直備受青睞，剛成交之第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式大宅，座落項目最頂排，單位實用面積為1,909方呎，另連821方呎天台，屬四房兩套連工人套、儲物房及私人升降機大堂間隔。單位由室内設計享負盛名的Moty's Design主理設計，大宅以法式、藝術及品味為主題，採用現代法式風格，將巴黎法式生活藝術融入設計元素，以現代奢華的風格為本，在細節中流露高雅品味。據了解，新買家為內地商人，與子女長期居住於香港，需要購買連裝修單位即時入住，隨著近期市況好轉，加上「ONE STANLEY」銷情熾熱，因此買家決定轉租為買，提前入市，顯示出買家對項目的信心及其未來潛力。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，近月一手住宅市場氣氛暢旺，連同上述成交，「ONE STANLEY」本年至今已售出11伙單位，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾10億元。項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，在全球高端資產重新配置的大趨勢下，自然持續受到市場青睞，同時亦反映市場對優質豪宅資產的殷切需求。由於豪宅供應一向有限，尤其臨海及低密度項目更屬稀缺，在需求持續回暖下，預計今年豪宅樓價表現將跑贏大市，全年有望錄得約8%至13%升幅。
至於早前推出2伙全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色大宅供客人預約參觀，並將於星期四(7日)起以招標形式發售；項目於五一黃金周錄得多組客人預約參觀，市場反應熱烈，集團有信心項目短期內再錄得成交。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位@²及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。而洋房更是市場罕有，擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。