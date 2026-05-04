ONE STANLEY標售四房雙套天際複式戶 成交價逾7330萬｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情火熱，洋房及特色大宅均深受富豪買家追捧，踏入五月份銷情報捷，今天(4日)再添1宗新招標成交，單位為第1座2樓及3樓B單位的四房雙套天際複式大宅，以成交價約7,337萬元售出，新買家採用180天即供付款計劃購入大宅，呎價達38,434元，同類戶型全數沽清。

「ONE STANLEY」的洋房及特色大宅一直備受青睞，剛成交之第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式大宅，座落項目最頂排，單位實用面積為1,909方呎，另連821方呎天台，屬四房兩套連工人套、儲物房及私人升降機大堂間隔。單位由室内設計享負盛名的Moty's Design主理設計，大宅以法式、藝術及品味為主題，採用現代法式風格，將巴黎法式生活藝術融入設計元素，以現代奢華的風格為本，在細節中流露高雅品味。據了解，新買家為內地商人，與子女長期居住於香港，需要購買連裝修單位即時入住，隨著近期市況好轉，加上「ONE STANLEY」銷情熾熱，因此買家決定轉租為買，提前入市，顯示出買家對項目的信心及其未來潛力。