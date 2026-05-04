瑜一．天海標售2伙 兩房示範單位逾2150萬成交｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」現樓銷情熾熱。今日（4日）連錄2伙維港海景大宅成交，合共套現逾5,275萬元。

最新標售單位包括2伙「瑜一‧天海」維港海景單位，其中雙破頂成交單位為第2A座 25樓B室，實用面積597方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價2,154.5萬元，呎價約36,089元，享向南維港開揚景致，創何文田站頂項目兩房單位成交價及呎價新高。該示範單位由著名建築及設計公司Anthony Fok Design & Architecture Limited精心打造，室內以貴族深綠作主色調，配合多種天然木材原素層次鋪陳，營造出清新自然的高尚居住氛圍。自上週一首度開放予傳媒參觀後，短短一周即獲客人認購，反映項目現樓質素、開揚景觀、單位設計及間隔均獲市場追捧。