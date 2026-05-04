中環擺花街一籃子商舖招標 市值逾2億｜商舖市況

萊坊香港和戴德梁行承業主委託為獨家聯合代理公開招標出售香港中環擺花街29號地下D、E、F及G舖，以及1樓A、B、C及D單位，銷售面積為12,600方呎 ，市場估值預計逾2億元。截標日期為2026年6月17日（星期三），中午12時。
該物業位於中環擺花街，一條滿載香港歷史與文化故事的街道。從皇后大道中步行約10分鐘即可到達，並與荷李活道、大館及 PMQ相連，整個區域已發展成為香港廣受歡迎的文化旅遊地標，成為遊客，KOL網紅必到的打卡熱點。與此同時，毗鄰結志街及嘉咸街的大型綜合商業項目 Central Crossing 即將落成，項目涵蓋甲級寫字樓、香港首間安達仕酒店（Andaz Hotel）及精品零售商舖，進一步完善並提升區內的零售和商業氛圍。
萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，目前該物業的地舖租戶包括法式高級餐廳及知名英國麵包店，一樓則由品酒會所進駐。隨著擺花街的持續發展，該項目正處於市場關注度最高的核心地帶。對於希望把握中環罕有增長機遇的投資者而言，現時入市價格極具競爭力；無論自用或出租，皆有望帶來穩健的回報，並具備強勁的升值空間，是市場上少見的高質投資選擇。
戴德梁行資本市場部董事楊禮雄表示，連接著被評為全球最型格街道第二位的荷李活道，擺花街正處於最迷人的氣質蛻變之中。現委託出售的中環大廈商舖，店面總闊度達65呎，門面開揚奪目，極具視覺吸引力。再者，是次出售商舖合計佔大廈業權份數超過20%，為有意收購整幢大廈進行重建的投資者，提供了重要的戰略誘因，進一步提升物業的整體投資價值。