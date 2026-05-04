中環擺花街一籃子商舖招標 市值逾2億｜商舖市況

該物業位於中環擺花街，一條滿載香港歷史與文化故事的街道。從皇后大道中步行約10分鐘即可到達，並與荷李活道、大館及 PMQ相連，整個區域已發展成為香港廣受歡迎的文化旅遊地標，成為遊客，KOL網紅必到的打卡熱點。與此同時，毗鄰結志街及嘉咸街的大型綜合商業項目 Central Crossing 即將落成，項目涵蓋甲級寫字樓、香港首間安達仕酒店（Andaz Hotel）及精品零售商舖，進一步完善並提升區內的零售和商業氛圍。

萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，目前該物業的地舖租戶包括法式高級餐廳及知名英國麵包店，一樓則由品酒會所進駐。隨著擺花街的持續發展，該項目正處於市場關注度最高的核心地帶。對於希望把握中環罕有增長機遇的投資者而言，現時入市價格極具競爭力；無論自用或出租，皆有望帶來穩健的回報，並具備強勁的升值空間，是市場上少見的高質投資選擇。

戴德梁行資本市場部董事楊禮雄表示，連接著被評為全球最型格街道第二位的荷李活道，擺花街正處於最迷人的氣質蛻變之中。現委託出售的中環大廈商舖，店面總闊度達65呎，門面開揚奪目，極具視覺吸引力。再者，是次出售商舖合計佔大廈業權份數超過20%，為有意收購整幢大廈進行重建的投資者，提供了重要的戰略誘因，進一步提升物業的整體投資價值。