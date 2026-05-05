4月整體樓宇登記量按月升12.3% 一手私宅宗數急增逾八成｜樓市數據

4月份登記宗數最高的新盤是將軍澳日出康城第13B期海瑅灣I，錄520宗及46.54億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄8,688宗，總值735.76億元，較3月的7,737宗及623.11億元，分別上升12.3%及18.1%。雖然中東局勢不明朗，但新春後樓市順利進入傳統旺市，用家及投資者購買力強勁，加上銀行相繼推出按揭優惠計劃，新盤熱賣，二手活躍，帶動整體登記宗數為2025年12月8,999宗後的4個月高位，而金額創2024年4月839.35億元後的24個月新高。4月期間樓市氣氛持續暢旺，料5月數字企穩八千宗以上。

4 月一手私宅急升 82.2% 創 24 個月新高

一手私人住宅方面，4月份錄2,577宗及287.9億元，較3月的1,414宗及182.5億元，分別急升82.2%及57.8%，宗數創2024年4月3,624宗後的24個月新高，金額創2025年6月350.2億元後的10個月新高。農曆新年後發展商積極推售新盤，刺激一手銷情理想，登記量連續14個月達一千宗以上。

4月份登記宗數最高的新盤是將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」，錄520宗及46.54億元。第二位是上水「雲向」錄265宗及11.21億元。第三是紅磡「首匯」，錄198宗及16.36億元。第四是尖沙咀「瑜意」，錄161宗及11.19億元。