上水GOODWOOD PARK洋房放售 意向價4000萬

國際房地產顧問第一太平戴維斯獲委任為獨家代理出售上水坑頭路138號GOODWOOD PARK洋房15「THE Lemon House」，實用面積約1,886方呎，以現狀交吉出售。現時意向價為4,000萬元 該物業為一幢兩層高的低密度獨棟洋房，原則採四房一套間隔，並附設儲物室、專屬花園及天台。洋房擁有獨立門牌，私隱度極高；客廳樓層與層之間高度達約4.5米，氣派恢宏，住客可坐擁開揚翠綠的自然景觀 。此外，物業配備可停泊兩部私家車的有蓋私人車位，實屬打造寧靜假日度假居所的極佳之選 。值得一提的是，物業的室內設計由屢獲殊榮的著名設計師鄭炳坤先生親自操刀，而本物業更榮膺「iF Design Award 2012」室內設計大獎及「The Ring – iC@ward 2012」住宅類別金獎，處處彰顯非凡的生活品味 。

物業坐落於北部都會區發展核心地帶，周邊休閒及康樂配套盡善盡美 。住客前往香港賽馬會雙魚河騎術訓練學校僅需約2分鐘車程，而距離粉嶺高爾夫球場及米埔自然保護區亦分別只需約7分鐘及8分鐘車程 。交通網絡方面，物業往返皇崗口岸及落馬洲站僅需約10至11分鐘車程；加上距離預計於2027年竣工的港鐵古洞站僅約3分鐘車程，為穿梭中港兩地及接軌大灣區樞紐提供極大便利 。