沙田工業中心全層及康宏廣場航天科技大廈放售 意向價合共1.83億

沙田工業中心A座5樓全層，配備高標規格，建築面積約29,206方呎 ，層高4.7米、負重9.8kPa，樓面設計方正實用，柱位間距寛闊，非常適合作科研設施及車間生產之用。另備平台3,585方呎，可作安置空調及冷却系統，以至後備發電機之用。本物業連2樓卸貨台L45號貨車位，毗鄰貨物電梯，不論貨物裝卸或垂直運輸，均為方便。沙田工業中心A座5樓全層連2樓卸貨台L45號貨車位，以現狀空置形式出售，業主意向價1.38億元，呎價約4,588元，貨車位400萬元。

領先的多元化專業服務及投資管理公司高力獲業主委託，出任沙田工業中心A座5樓全層連2樓卸貨台L45號貨車位及康宏廣場航天科技大廈12樓13至15室的獨家銷售代理。兩項物業意向價合共1.83億元。

高力資本市場及投資服務執行董事鍾德堯表示，受惠於香港特區政府創科政策和北都發展，香港產業提升勢頭強勁，內地及國際企業均已鎖定香港為出海及開拓亞洲市場的橋頭堡。在港設置創科、產品研發設施，以至小批量生產線廠房除滿足業務需要外，更能接軌國際資本巿場，金融業界人士在香港已能考察及理解他們的具體運作。沙田工業中心A座5樓全層非常適合「前舖後居」的企業展示形式。在香港工業房地產存量中，少有類似本物業備有高標規格的情況，本物業能為來港創科及先進生產企提供自置廠房及即時交付使用的機會。預期沙田工業中心A座5樓全層將於短期內獲市場積極承接。

康宏廣場航天科技大廈座落於科學館道一號， 尖沙咀東部核心地段。該物業建築面積約5,375方呎，由3個已經分契單位組成，現由業主自用，考慮交吉出售。如投資者買入放租，每月大概可收取租金約15萬元，租金回報達4厘。業主現以意向價約4,500萬元推出市場，呎價約8,372元。

高力資本市場及投資服務高級副董事方國基表示，尖沙咀東屬傳統核心商業區，毗鄰紅磡及尖沙咀東港鐵站，交通便利。現時商業物業呎價性價比高，租金回報率具吸引力，屬理想入市時機。區內同類型寫字樓供應罕有，本物業景觀開揚，呎價具競爭力，投資及自用價值兼備。