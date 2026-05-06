倫敦Lightmakers提供262伙 入場價36.6萬英鎊(多圖)｜海外樓市

由著名英國發展商Barratt London發展，坐落於倫敦東南部錫德納姆（Sydenham）Bell Green區的住宅項目Lightmakers，共262伙住宅單位，採開放式流線佈局，配備時尚廚房及私人露台，坐享便捷交通網絡及完善生活配套，委任仲量聯行為銷售代理，在港推出全新住宅單位。Lightmakers售價由366,000英鎊起（約388萬港元），置業訂金低至1,000英鎊，成交時支付樓價10%，餘款於交樓時繳付。
Lightmakers 由 Barratt London精心打造，項目由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court四幢住宅大廈組成，預計於2027至2028年分階段落成。是次推售的單位包括一房、兩房及三房等多種戶型，每個單位均設有私人露台或花園，讓住戶飽覽錫德納姆一帶宜人綠化景致。
住戶可於獨立的居民休息室享受悠閒時光，無論居家辦公或招待親友均十分理想。各住宅單位均採流線型開放式設計，配備現代化廚房及嵌入式電器，格調時尚，生活品味一流。項目更獲英國國家屋宇建造商協會（NHBC）頒授10年建築保固，並持有英國房屋建築商聯會（HBF）五星級客戶服務評級，讓買家置業安心無憂。
Lightmakers 由 Barratt London精心打造，項目由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court四幢住宅大廈組成，預計於2027至2028年分階段落成。是次推售的單位包括一房、兩房及三房等多種戶型，每個單位均設有私人露台或花園，讓住戶飽覽錫德納姆一帶宜人綠化景致。
住戶可於獨立的居民休息室享受悠閒時光，無論居家辦公或招待親友均十分理想。各住宅單位均採流線型開放式設計，配備現代化廚房及嵌入式電器，格調時尚，生活品味一流。項目更獲英國國家屋宇建造商協會（NHBC）頒授10年建築保固，並持有英國房屋建築商聯會（HBF）五星級客戶服務評級，讓買家置業安心無憂。
Lightmakers地理位置優越，交通便利。步行即達Lower Sydenham火車站，直達倫敦各主要商業核心：前往倫敦橋（London Bridge）僅需約15分鐘，滑鐵盧東站（Waterloo East）約20分鐘，查令十字（Charing Cross）約27分鐘。騎行方面，水晶宮公園（Crystal Palace Park）僅需約7分鐘，貝肯漢姆廣場公園（Beckenham Place Park）約9分鐘，德威公園（Dulwich Park）約14分鐘，生活便捷愜意。
在發展項目周邊，日常生活所需咫尺可達。Sydenham Road一帶雲集各式獨立精品店、手工藝坊及餐廳，充滿社區生活氣息。項目附近更設有多所優質學校，包括Adamsrill Primary School、St Michael’s C of E Primary School、Forest Hill School及私立名校St Dunstan’s College和Sydenham High School GDST；倫敦政治經濟學院（英國排名第3）、倫敦國王學院（英國排名第19）及帝國理工學院（英國排名第6）等頂尖學府亦輕鬆可達，深受首次置業人士及家庭買家青睞。
仲量聯行香港國際住宅部主管章覺文表示，錫德納姆近年樓價穩步向上，據市場數據顯示，區內住宅樓價於過去五年累計升幅近兩成，而分層住宅平均成交價約為40萬英鎊，較鄰近的達利奇（Dulwich）及Forest Hill仍具明顯價格優勢，入場門檻相對吸引。與此同時，錫德納姆的租金回報率約達3%至4%，加上路易斯罕(Lewisham)區議會積極推動Bell Green及Lower Sydenham一帶的城市更新計劃，區內基建及社區配套持續提升。Lightmakers正位處這一重點發展範圍的核心地帶，15分鐘直達倫敦橋的交通優勢更進一步鞏固其租務吸引力，對於尋求穩健英國物業投資的香港買家而言，實屬值得關注的優質選擇。