倫敦Lightmakers提供262伙 入場價36.6萬英鎊(多圖)｜海外樓市

由著名英國發展商Barratt London發展，坐落於倫敦東南部錫德納姆（Sydenham）Bell Green區的住宅項目Lightmakers，共262伙住宅單位，採開放式流線佈局，配備時尚廚房及私人露台，坐享便捷交通網絡及完善生活配套，委任仲量聯行為銷售代理，在港推出全新住宅單位。Lightmakers售價由366,000英鎊起（約388萬港元），置業訂金低至1,000英鎊，成交時支付樓價10%，餘款於交樓時繳付。

Lightmakers 由 Barratt London精心打造，項目由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court四幢住宅大廈組成，預計於2027至2028年分階段落成。是次推售的單位包括一房、兩房及三房等多種戶型，每個單位均設有私人露台或花園，讓住戶飽覽錫德納姆一帶宜人綠化景致。