中原按揭：4月現樓按揭按月升5.2% 樓花按揭微減6.2%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2026年4月份現樓按揭錄得5,598宗登記，按月升5.2%（對比3月份的5,319宗），數字創3個月新高，主要反映今年首季（特別是1月及3月）市場成交暢旺的狀況，首季活躍的一二手交投正陸續在第二季初的登記數字中顯現。另一方面，4月份樓花按揭登記量共395宗，按月微減6.2%（對比3月份的421宗）。 至於巿佔率方面，4月中銀香港現樓按揭市佔率達27.1%，連續19個月蟬聯榜首；而樓花按揭市場則出現變動，滙豐銀行以20.8%的市佔率勇奪4月份樓花按揭冠軍。

王美鳳預期，隨著樓市氣氛持續向好，市場利好因素繼續發揮推動作用，買家入市信心穩固，令整體物業交投保持流轉力。今年首季一二手樓市交投進一步上揚，活躍市況正陸續反映於第二季的按揭登記量之上，預期未來按揭數字將繼續獲得支持而增長。

4 月現樓按揭登記量創 3 月新高 王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，4月份整體現樓按揭錄5,598宗登記，對比3月份5,319宗增加5.2%，創近3個月新高數字，反映樓市表現持續向好。若只計私人住宅現樓按揭登記量(撇除其他類別包括居屋入伙上會登記數字)，4月份私人住宅現樓按揭登記量達4,692宗，較3月份之4,329宗增加8.4%，亦是創近3個月新高。數字反映今年首季（特別是1月及3月份）一二手交投極為活躍，相關成交的按揭需求正陸續於4月份的數字中反映，帶動私宅按揭同步持續增長。

整體現樓按揭登記方面，中原按揭研究部資料顯示，4月份首四位銀行巿佔率按月增0.9個百分點至71.4%，中銀香港現樓按揭巿佔率按月增加1.8個百分點至佔27.1%，仍保持現樓巿佔冠軍，連續19個月現樓按揭巿佔第一；而滙豐銀行單月巿佔率減少0.2個百分點至佔23.5%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率增加0.4個百分點至佔11%，排名升1級至第3名；跟隨其後的渣打銀行巿佔按月減少1.1個百分點至9.8%，跌1級至第4名。 數據顯示，4月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲(市佔率7.5%，增0.5個百分點，排名維持第5)、東亞銀行(市佔率4.8%，減0.1個百分點，排名維持第6)、信銀國際(市佔率3.3%，增0.9個百分點，排名升1位至第7)、花旗銀行(市佔率2.3%，減0.6個百分點，排名跌1位至第8)、華僑銀行香港(市佔率1.9%，減0.3個百分點，排名保持第9)及交通銀行(香港)(市佔率1.6%，減0.3個百分點，排名保持第10)。

4 月樓花按揭登記量錄 395 宗 王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，4月份樓花按揭登記395宗，較3月份421宗減少6.2%。4月份滙豐銀行樓花按揭巿佔率為20.8%，按月增加1.6個百分點，排名升一級躍升首位奪冠；同月中銀香港巿佔率按月減少4個百分點至19%，排名跌一級退居第2；恒生銀行巿佔率按月大幅增加6.7個百分點至16.7%，排名升一級入三甲位置排第3。工銀亞洲排名跌一級至第4，巿佔率按月減少1.6個百分點至12.2%；渣打銀行巿佔率10.6%，按月增加0.6個百分點，排名跌一級至第5。

數據顯示，4月份樓花按揭巿佔率第6至第10位依次排序為：交通銀行(香港)(市佔率5.8%，減3.7個百分點，排名維持第6)、東亞銀行(市佔率5.1%，增1.1個百分點，排名升1位至第7)、信銀國際(市佔率2.8%，增0.7個百分點，排名升1位至第8)、花旗銀行(市佔率2.5%，增1.8個百分點，躋身第9位)，以及華僑銀行香港(市佔率2.0%，減2.3個百分點，排名跌3位至第10)。

首 4 個月現樓按揭登記按年增 47.4% 樓花按揭按年跌 33.1% 數據顯示，2026年首4個月現樓按揭登記量按年增加47.4%至24,116宗，其中中銀香港累積承辦6,998宗現樓按揭登記，以29.0%的巿佔率，持續領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首4個月錄得1,481宗登記，按年跌33.1%，中銀香港以329宗樓花按揭登記巿佔22.2%暫排名第一。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)