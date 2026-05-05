市區豪宅連錄成交 緹外 四房大宅2.15億

樓市氣氛熾熱，豪宅新盤亦出現大額成交。其中嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道現樓「緹外」昨日以2.15億元招標售出1伙，為該盤今年第5宗成交，涉及總成交金額逾10億元。另外，由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號現樓「峻譽．渣甸山」亦單日連錄2宗成交，涉資近1.76億元。項目於一周內售出3伙，套現逾2.7億元。 「緹外」昨招標售出第6座2樓B室連裝修分層大宅，實用面積4,390方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，成交價2.15億元，包括2個住宅停車位，實用呎價約48,975元。發展商指，項目迄今累售49伙，總成交金額逾147億元。

ONE STANLEY複式大宅7337萬標售

ONE STANLEY複式大宅7337萬標售 此外，建灝地產旗下赤柱超級豪宅「ONE STANLEY」昨標售第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式大宅，實用面積1,909方呎，另連821方呎天台，屬四房雙套連工人套、儲物房及私人升降機大堂間隔，以約7,337萬元成交，呎價約38,434元，買家為內地商人；而同類戶型全數沽清。 即睇赤柱ONE STANLEY最新資訊(House730)