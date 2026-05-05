形瑨加推110伙 周六首賣154伙入場價461萬｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」，今日(5日)宣布加推價單第2號，合共110伙，同時上載銷售安排，將於周六(9日)開賣154伙。
價單第2號共110伙，涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積273至416方呎，扣除最高15%折扣優惠，折實售價由468.77萬至761.68萬元，折實呎價16,299 至18,578元，折實平均呎價17,729元，較上張價單加價3%。
首輪銷售共154伙，包括42伙一房及112伙兩房，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價16,079至18,408元，折實平均呎價17,408元。銷售將分為A組，可購買2至6伙；以及B組，可購買1至2伙。於本周六早上開始於環球貿易中心（ICC）11樓進行發售，並於周五(8日)截止認購。
累收4000票 超額逾24倍
新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，兩張價單折實平均呎價17,453元。項目自上周四(4月28日)正式開放示範單位之後連日參觀人流不斷，已接待超過18,000人次參觀，當中一半為荃灣區。截至下午3點，累收逾4,000個認購登記，超額認購逾24倍。目前入票人士中，約八成自住，另外約兩成為投資客。
仲量聯行香港主席曾煥平表示，「形瑨」位處荃灣「綜合發展區」內，涵蓋住宅、商業及休憩用地等。區內租務市場活躍，料項目落成後的租務回報有約4厘。
「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。