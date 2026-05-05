形瑨加推110伙 周六首賣154伙入場價461萬｜荃灣新盤

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛（左）及仲量聯行香港主席曾煥平（右）一同介紹「形瑨 Lime Spark」的投資價值及最新銷售部署。

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」，今日(5日)宣布加推價單第2號，合共110伙，同時上載銷售安排，將於周六(9日)開賣154伙。

價單第2號共110伙，涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積273至416方呎，扣除最高15%折扣優惠，折實售價由468.77萬至761.68萬元，折實呎價16,299 至18,578元，折實平均呎價17,729元，較上張價單加價3%。

首輪銷售共154伙，包括42伙一房及112伙兩房，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價16,079至18,408元，折實平均呎價17,408元。銷售將分為A組，可購買2至6伙；以及B組，可購買1至2伙。於本周六早上開始於環球貿易中心（ICC）11樓進行發售，並於周五(8日)截止認購。