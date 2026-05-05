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地產
出版：2026-May-05 16:55
更新：2026-May-05 16:55

海盈山4B期三房及四房大宅命名「ColIection Privée尊尚系列」 短期招標發售｜黃竹坑新盤

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LA MONTAGNE

「海盈山」第4B期將其三房及四房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」。

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由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(5)公布最新部署，將項目三房及四房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「Collection Privée尊尚系列」涉及170伙，佔今期368伙約46%，將於短期內以招標形式發售，意向價會參考港島南岸其他期數及港島南區近期一手成交價，最快本周內開放現樓示範單位予準買家預約參觀。

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太古地產董事住宅業務杜偉業指，「Collection Privée尊尚系列」單位內部採用精選優質建材及世界頂尖品牌家電設備，所有四房單位均尊享私人升降機大堂，享極高私隱度及尊屬感。他續指，本港經濟增長表現不俗，本地生產總值(GDP)增長亦見加快，而公司旗下住宅項目近期銷售理想，樓價年內累升逾7%，相信後市會持續暢旺。

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信和置業執行董事田兆源稱，「Collection Privée尊尚系列」為「海盈山」中極優質的單位，分布於期數第1(1A) AB單位、第1(1B) AB單位，以及第1(1C) A單位，實用面積介乎8122,291方呎，部分單位坐擁深水灣及壽臣山的壯麗景致。

「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔涵蓋兩房至四房，實用面積介乎4841,517方呎，主打兩房及三房單位；另設15伙特色單位，實用面積介乎4462,291方呎。

即睇港島南岸新盤海盈山第4B期最新資訊 (House730)

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