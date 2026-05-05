全港一手貨尾最少地區名單公開！重災區將軍澳2215變139伙 見十年新低｜樓市數據

團結香港基金早前發表《香港房屋趨勢導航2026》報告指出，本港私樓供應庫存已由2023年高峰的102個月（約8.5年），大幅回落至2025年的49個月（約4年），相當於減半。

「供應庫存月數」是衡量私樓消化速度的重要指標，以「已落成及興建中項目的未售單位總數」，除以「年度一手私樓平均每月成交量」計算。以2025年為例，潛在供應約8.9萬伙，全年成交逾2萬宗，即需4年即可全數消化現有庫存。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，庫存月數減半意義重大，當消化期逾8年，市場極度飽和，去貨速度慢，發展商需減價促銷，投地意慾低迷，庫房收入受壓；如今回落至4年，是2019年後最短，顯示購買力已有效吸收供應，市場築底回升。相比之下，2023年潛在庫存逾9萬伙，全年交投僅約1萬宗，需近9年才能消化。