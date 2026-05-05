PORTO周六首輪推售86伙 入場價483萬｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」自上載價單第1至3號後反應熱烈，項目今天(5日)宣佈落實於將於本周六(9日)發售86伙。
宏安地產執行董事程德韻表示，本周六悉數盡推價單第1、2及3號共86伙單位，當中涵蓋10伙開放式，50伙一房及26伙兩房單位，扣減所有折扣及開放式傢俬現金津貼折扣優惠的金額由483.8萬元起。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目截止今天晚上六時，累計收票近350票，以首三張價單86伙計算，超額認購逾3倍。入票人士主要來自港島各區，其次為九龍區。當中用家與投資者佔比接近，大部分客人鍾情項目鄰近港鐵利東站，面臨開揚的香港仔避風塘海景，開放式及一房戶型更送贈傢俬禮券，可享即收樓即出租之優勢。
「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。