樓市回暖下租客趁低入市！新界西屋苑搶手 私樓三房「5球」有交易｜二手市況

本港樓市氣氛回暖，提振買家信心趁低入市，市場上持續出現棄租轉買成交，當中新界西屋苑受追捧，有私樓三房單位以500萬元售出。 區內租客 500 萬購屯門恒順園三房 祥益地產執行董事盤嘉茵表示，屯門恒順園日前錄得一宗區內客的買賣個案，單位為3座中層A室，實用面積約640方呎，三房兩廳連套廁間隔。 據了解，新買家原為租客，有感樓價較高峰時期已大幅回落，認為供樓平過租樓，決定棄租轉買。買家鍾情單位內籠寬敞，擺放大型樂器後仍有空間，加上原業主增加議幅，減價20萬元，而且屋苑鄰近子女就讀的學校，方便往返，遂便決定以500萬元購入上址作自住之用，呎價約7,813元。

區內租客 602 萬入市元朗 YOHO Town 兩房 中原地產元朗新時代中城分行高級資深區域營業經理張師國指，5月份元朗區二手交投保持活躍，分行最新促成YOHO Town 7座低層E室成交，單位實用面積約423方呎，兩房間隔。原叫價638萬元，經議價後減價18萬元或約2.8%，以620萬元易手，呎價約14,657元。

張師國透露，買家為區內租客，眼見樓市已回暖，遂把握時機置業，日前趁五一長周末積極睇樓，心儀上址內櫳企理，交通起居方便，故火速承接。原業主於2014年以440萬元買入單位，持貨約12年轉售，帳面賺180萬元，物業期內升值約40.9%。 資料顯示，YOHO Town位於元朗站元龍街8號，2004年入伙，分為兩期共有16座，提供4,090個單位。 即睇元朗YOHO Town放盤 (House730) 兆康苑交通便捷 區內客棄租轉買 355 萬買兩房 祥益地產高級分行經理龍超君稱，屯門居屋兆康苑日前錄得一宗成交，單位為P座高層6室，實用面積約414方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客垂青。