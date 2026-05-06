一手熱鬧 3新盤對壘 近400伙周六搶客

本周六將有3個全新盤同步推售，共涉398伙。其中新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」昨加推2號價單共110伙，包括30伙一房及80伙兩房，扣除最高15%折扣優惠後，折實價468.77萬至761.68萬元，折實呎價16,299至18,578元，折實平均呎價17,729元。項目落實周六首輪價單發售154伙，今晚7時截票。
新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」截至昨午3點累收逾4,000票，周六發售包括42伙一房及112伙兩房，折實價461.46萬至754.71萬元，折實呎價16,079至18,408元，折實平均呎價17,408元。首輪分兩組銷售，購入2至6伙的買家可優先揀樓。
壹沐2期發售158伙
恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期加推3號價單共42伙，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民稱，包括8伙一房、21伙兩房及13伙三房，折實價502.83萬至1,196.5萬元，折實呎價18,683至23,368元，折實平均呎價21,126元。該盤敲定周六推售158伙，當中150伙價單發售，涵蓋56伙一房、57伙兩房及37伙三房，實用面積265至512方呎；另8伙特色單位則招標出售。
PORTO首賣86伙
宏安地產(1243)旗下鴨脷洲「PORTO」亦於周六首輪發售86伙，執行董事程德韻指，涵蓋10伙開放式、50伙一房及26伙兩房，扣除最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實價483.8萬元起。
首岸3期加推30伙
另外，恒地牽頭發展的紅磡「首岸」第3期加推2號價單共30伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，加推包括16伙兩房及14伙三房，折實價733.64萬至1,585.94萬元，折實呎價20,383至22,949元，折實平均呎價21,868元。