一手熱鬧 3新盤對壘 近400伙周六搶客

本周六將有3個全新盤同步推售，共涉398伙。其中新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」昨加推2號價單共110伙，包括30伙一房及80伙兩房，扣除最高15%折扣優惠後，折實價468.77萬至761.68萬元，折實呎價16,299至18,578元，折實平均呎價17,729元。項目落實周六首輪價單發售154伙，今晚7時截票。 新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」截至昨午3點累收逾4,000票，周六發售包括42伙一房及112伙兩房，折實價461.46萬至754.71萬元，折實呎價16,079至18,408元，折實平均呎價17,408元。首輪分兩組銷售，購入2至6伙的買家可優先揀樓。

壹沐2期發售158伙

PORTO周六開賣86伙

首岸3期加推30伙 最平733萬