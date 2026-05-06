海盈山示範單位｜4B期1515呎連裝修現樓四房雙套曝光 全盤僅設32伙(多圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期三房及四房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」，最新開放該系列的四房兩套房連工作間(連洗手間)現樓單位，為第1座(1A)37樓A室，實用面積1,515方呎。 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「海盈山」第4A期自推開放現樓以來，受到市場高度評價。最新首度開放項目第4B期的四房兩套房連工作間(連洗手間)現樓單位，並預計有機會於短期內公布進一步的銷售部署。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指出，是次開放的四房兩套房連工作間(連洗手間)現樓單位，由著名室內設計Norman Chan的設計團隊匠心打造，單位坐向正東，四間睡房及寬敞客廳均飽覽壽臣山及深水灣的山海景致，開揚遼闊。 嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶稱，單位設計以「沙影回響」為主題，並透過擺放多款進口的designer furniture，進一步提升室內設計的優雅格調。此四房兩套房戶型全盤僅有32伙。

「海盈山」4B期第 1 座 (1A)37 樓 A 室 第1座(1A)37樓A室尊享私人升降機大堂，可直達停車樓層，私穏度十足。單位設計以「沙影回響」做主題，柔和的米色和溫暖的白色模仿沙漠沙子的色調，客廳和飯廳的天然石牆宛如起伏的沙丘。除了客飯廳特色石牆，茶房特別邀請本地藝術家，現場手工繪製出獨具特色的水泥牆飾面，令茶房充滿藝術氣息。同時，設計師透過擺放多款進口的designer furniture，進一步提升室內設計的優雅格調。客飯廳牆身鋪砌天然石，配上子母門設計及Lutron智能家居系統裝置，盡顯豪宅氣派。

單位層與層之間高度約3.15米，間隔方正實用，長方形客飯廳長約8.6米，闊約4米5，擺放八人餐枱及L形梳化均綽綽有餘。另外，客廳連接約50方呎露台及16方呎工作平台，配合全落地玻璃，盡覽壽臣山翠綠山峰與深水灣絕美海景。 主人套房空間寬敞，置雙人床後仍可三邊落床，同樣設特大轉角窗，開揚山海景致一覽無遺。主人套房內特設衣帽間及酒店式主人浴室，浴室牆身及地板均鋪砌天然石材，同時配備雙洗手盤、Gessi按摩淋浴柱、Kaldewei浴缸、Grohe浴室花灑及Saint Glas浴室鏡櫃。偌大的廚房配備意大利頂級品牌Molteni&C廚櫃，以及國際頂級品牌電器包括Sub-Zero雙門雪櫃、GAGGENAU氣體煮食爐、電磁爐、抽油煙機、蒸爐、焗爐、洗碗碟機、咖啡機、暖碟櫃、洗衣機、乾衣機及酒櫃。