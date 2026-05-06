尖沙咀新港中心3相連單位放售 意向價7215萬｜商廈市況

該物業坐落尖沙咀廣東道，屬傳統零售核心地段。物業由兩座寫字樓雙子塔以及基座六層大型潮流商場組成，為九龍核心商貿區的地標級綜合發展項目。交通配套完善，步行 5分鐘內可直達港鐵尖沙咀站，並毗鄰西九龍高鐵站、中港客運碼頭及天星碼頭，構建連接本地與內地的多元立體交通網絡。另外，物業設有全天候行人通道，直達連接全港最大型的購物中心之一的海港城（Harbour City），大大提升物業在零售、半零售及商業配套的便利性，無論作為商務接待或日常營運，均享優越地段所帶來的優勢。

硬件配套方面，寫字樓單位設計實用，更具備罕見的 3.75米樓底。物業由海港城管理有限公司提供專業管理，並設有內置停車場設施，提供時租、月租及散買選項。再者，大廈租戶組合靈活且多元化，涵蓋專業服務、貿易、醫療以及半零售等多個行業，商務氛圍濃厚且極具韌性。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事陳振焯表示，新港中心為尖沙咀核心數一數二可供分層出售的甲廈，是次放售物業由三個單位組成，面積由 1,947至 2,472方呎不等，合共 6,871方呎，買家可以選擇購入個別單位或全數購入，靈活性高。目前單位以交吉形式出售，條件十分優質，料受各類企業、機構及宗教團體等用家或投資者青睞。