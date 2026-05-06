熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-May-06 16:45
更新：2026-May-06 16:45

尖沙咀新港中心3相連單位放售 意向價7215萬｜商廈市況

分享：
尖沙咀新港中心3相連單位放售 意向價7215萬｜商廈市況

尖沙咀新港中心3相連單位放售 意向價7215萬｜商廈市況

adblk4

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售位於尖沙咀辦公物業新港中心第一座 120507室，總建築面積約 6,871方呎，以現狀形式交吉出售，業主誠意放售，意向價為7,215萬元，呎價約為 10,500元。

該物業坐落尖沙咀廣東道，屬傳統零售核心地段。物業由兩座寫字樓雙子塔以及基座六層大型潮流商場組成，為九龍核心商貿區的地標級綜合發展項目。交通配套完善，步行 5分鐘內可直達港鐵尖沙咀站，並毗鄰西九龍高鐵站、中港客運碼頭及天星碼頭，構建連接本地與內地的多元立體交通網絡。另外，物業設有全天候行人通道，直達連接全港最大型的購物中心之一的海港城（Harbour City），大大提升物業在零售、半零售及商業配套的便利性，無論作為商務接待或日常營運，均享優越地段所帶來的優勢。

adblk5

硬件配套方面，寫字樓單位設計實用，更具備罕見的 3.75米樓底。物業由海港城管理有限公司提供專業管理，並設有內置停車場設施，提供時租、月租及散買選項。再者，大廈租戶組合靈活且多元化，涵蓋專業服務、貿易、醫療以及半零售等多個行業，商務氛圍濃厚且極具韌性。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事陳振焯表示，新港中心為尖沙咀核心數一數二可供分層出售的甲廈，是次放售物業由三個單位組成，面積由 1,947 2,472方呎不等，合共 6,871方呎，買家可以選擇購入個別單位或全數購入，靈活性高。目前單位以交吉形式出售，條件十分優質，料受各類企業、機構及宗教團體等用家或投資者青睞。

adblk6
玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務