飛揚推最後8伙招標 下周一發售｜屯門新盤

是次推出的8伙單位包括1伙兩房（梗廚）連天台特色戶及7伙三房單位。兩房（梗廚）連天台特色戶位於第2期第3座22樓K室，實用面積468方呎，坐擁優質綠化景觀。7伙三房一套連儲物室間隔單位，分別位於第1期第1座G樓、1樓、2樓、3樓A室，以及第1期第2座G樓、1樓、2樓E室，實用面積介乎712至722方呎。

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路現樓住宅項目「飛揚」，今日(6日)公布推出最後8伙單位，將於下周一(6日)起以招標形式發售。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，「飛揚」項目近月成交持續活躍，反映買家對樓市前景充滿信心，進一步推動換樓鏈。發展商早前已公布計劃於6月初上調招標單位意向價，預計加幅不少於3%，不少準買家希望趁加價前入市。因應市場需求，發展商決定推出項目最後8伙單位以招標形式發售，料將吸引換樓家庭客認購。

為配合不同買家需要，項目提供「Flexi-Buy 自定成交期計劃」，買家可自由選擇不少於30天及最長180天內完成交易，享有更具彈性的財務安排。此外，考慮到住戶駕車需求，買家可選擇連同最多3個住客車位（包括電單車車位）一併入標，亦可選擇「Free住泊2.0」優惠。