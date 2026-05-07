中原：首4個月二手公屋買賣量額齊升 按年大升46.2%及59.8%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首4個月二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得427宗，總值9.09億元，較2025年同期292宗及5.69億元，分別大幅上升46.2%及59.8%。數字亦已達2025年全年1,108宗及22.12億元的38.5%及41.1%。隨著樓市轉旺，樓價回升，利率下調，加上公屋富戶政策不斷收緊，入息限額和資產審查加嚴，令受影響住戶轉為入市置業，購買資助房屋的需求增加，帶動公屋交投上揚。租置計劃重推未有定案，而且房委會將於今年10月1日起實施公屋富戶加租四級制新政策，料進一步推高二手公屋交投量。估計2026年全年約1,300宗，將按年升超過一成半，有望創2000年有記錄以來的27年歷史新高，並連續3年破千宗。

首 4 個月價值三百萬或以上二手公屋買賣按年急增 85.2% 2026年首4個月價值三百萬元或以上的二手公屋買賣登記錄50宗，比2025年同期的27宗急增85.2%。樓價已比低位回升逾一成，刺激高價公屋成交增加。買賣登記金額最高的首十宗二手公屋個案，港島佔4宗，九龍及新界各佔3宗。4月份香港仔華貴邨華孝樓29樓的單位，成交價錄485萬元，排名榜首。次高是3月份香港仔華貴邨華禮樓27樓的單位，錄451萬元。第三高是3月份深水埗李鄭屋邨孝廉樓22樓的單位，錄418萬元。

今年首4個月錄得最多二手買賣的公屋屋邨為鴨脷洲利東邨及粉嶺華明邨，各錄21宗，分別總值4,696.3萬元及4,218.3萬元。其次是沙田顯徑邨及黃大仙東頭邨，同樣錄20宗，分別總值4,923.0萬元及3,669.0萬元。青衣長安邨錄19宗，位列第三，總值4,603.1萬元。

首 4 個月 11 屋邨二手買賣量升 1 倍或以上 首4個月有33個公屋屋邨的二手買賣宗數較2025年同期錄得升幅，其中11個屋邨上升1倍或以上。升幅最大是觀塘翠屏北邨及藍田興田邨，今年暫錄12宗及4宗，均較去年同期飆升3倍。大埔運頭塘邨及鴨脷洲利東邨，宗數齊升2.5倍，並列第二位。沙田耀安邨宗數升2.3倍，排名第三。黃大仙下邨、深水埗南昌邨、青衣邨、沙田廣源邨、青衣長發邨及牛頭角彩霞邨的宗數升幅，介乎1至2倍。不過，今年首4個月有4個屋邨買賣宗數錄得跌幅，包括沙田恆安邨、元朗朗屏邨、屯門田景邨及上水太平邨，下跌11.8%至60.0%不等。