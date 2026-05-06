首岸第3期周日首輪推售130伙 入場價698.51萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期，今日(6日)正式上載首輪銷售安排，將於本周日(10日)起發售130伙，折實售價由698.51萬元起，折實呎價由20,383元起，平均折實呎價21,693元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售130伙單位戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括101伙兩房單位及29伙三房單位，實用面積由338至708方呎，價單售價由767.6萬至1,742.8萬元，價單呎價由22,399至25,371元。扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由698.51萬至1,585.94萬元，折實呎價由20,383至23,087元。
最低售價單位5樓L室，實用面積338方呎，兩房間隔，折實售價698.51萬元，折實呎價20,666元；最低呎價單位為3樓M室，實用面積616方呎，三房間隔，折實售價1,255.61萬元，折實呎價20,383元。
首輪銷售將於本周五(8日)下午4時截止登記。銷售將分為A組及B組，A組須選購2至3伙指定單位；B組須選購1至2伙指定單位。
「首岸」位於紅磡庇利街1號，第3期（第1座）提供288伙，戶型為兩房至三房，另設特色戶；項目預計關鍵日期為2027年8月31日。