首岸第3期周日首輪推售130伙 入場價698.51萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期，今日(6日)正式上載首輪銷售安排，將於本周日(10日)起發售130伙，折實售價由698.51萬元起，折實呎價由20,383元起，平均折實呎價21,693元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售130伙單位戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括101伙兩房單位及29伙三房單位，實用面積由338至708方呎，價單售價由767.6萬至1,742.8萬元，價單呎價由22,399至25,371元。扣除最高9%折扣優惠後，折實售價則由698.51萬至1,585.94萬元，折實呎價由20,383至23,087元。