荃灣南豐中心中低層減價20%放售 意向價945.8萬｜商廈市況

近期市場錄得不少全幢商廈交投，整體交投氣氛轉好，帶動不少自用買家及長線投資者趁機入市，而荃灣作為新界西的核心商業區，交通配套完善且人流暢旺，物業性價比較市區更高，吸引不少投資者關注。有個別業主更趁勢以減價兩成形式作招徠，調低叫價推售荃灣區指標商廈- 南豐中心中低層單位，意向呎價僅5,600元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責销售事宜。
中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理放售物業位於荃灣青山公路荃灣段264至298號南豐中心8樓36室，建築面積約1,689方呎。單位叫價約945.8萬元，平均呎價約5,600元，現以交吉形式出售。陳權威指，原業主於去年曾以每平方呎約7,000餘元放售；最新為配合市況，決定大幅調整叫價，減價至約945.8萬元，折合呎價僅約5,600元，是次調幅顯著屬市場罕有，務求可吸引實力用家或投資者承接。
陳權威稱，南豐中心位於荃灣傳統核心商業地段，為該區的老牌知名指標商廈，地理位置極具優勢，位於港鐵站上蓋，正對荃灣港鐵站A出口，大廈設有多個出入口連接荃灣天橋行人系統，能極速往返南豐紗廠、荃豐中心、荃灣千色匯及愉景新城等地標，可形成協同效應。交通配套方面亦非常完善，大廈地下設有巴士總站往返新界及九龍各區，並有跨境巴士直達皇崗口岸，加上地庫停車場及鄰近的士與小巴站，有便利的交通樞紐網絡，帶動人流暢旺。不論作為自用亦或投資都十分適合。
陳權威續稱，南豐中心1至3樓為商場，而4樓至23樓均為寫字樓樓層，現以醫務所、零售貿易、教育及會計師樓等專業機構租戶為主，商貿氛圍濃厚。是次放售身業間隔方正實用，樓高約3.75米，空間感充足且配備分體冷氣，使用極具彈性，適合中醫診所、教育中心、社團及各式樓上舖進駐。陳權威透露，若以目前該大廈市值租金每平方呎約22元至25元計算，新買家預計可享有優厚的租金回報。翻查資料，上年同座單位造價曾高見每方呎約7,700元，對比是次放盤呎價僅約5,600元，折讓幅度大，實屬市場不可多得的入市良機。
陳權威分析，南豐中心作為荃灣區知名的老牌指標商廈，市場價值一向穩健。是次放售單位呎價大幅調整，加上業主叫價克制，亦有上蓋地利等優勢。陳氏預期，隨著市場現時商廈交投增多，加上物業具備區内指標商廈質素及優越的地理位置，預料將吸引不少有意長線收租的資深投資者，或尋求擴充業務的企業用家積極查詢。