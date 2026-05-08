荃灣南豐中心中低層減價20%放售 意向價945.8萬｜商廈市況

近期市場錄得不少全幢商廈交投，整體交投氣氛轉好，帶動不少自用買家及長線投資者趁機入市，而荃灣作為新界西的核心商業區，交通配套完善且人流暢旺，物業性價比較市區更高，吸引不少投資者關注。有個別業主更趁勢以減價兩成形式作招徠，調低叫價推售荃灣區指標商廈- 南豐中心中低層單位，意向呎價僅5,600元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責销售事宜。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理放售物業位於荃灣青山公路荃灣段264至298號南豐中心8樓36室，建築面積約1,689方呎。單位叫價約945.8萬元，平均呎價約5,600元，現以交吉形式出售。陳權威指，原業主於去年曾以每平方呎約7,000餘元放售；最新為配合市況，決定大幅調整叫價，減價至約945.8萬元，折合呎價僅約5,600元，是次調幅顯著屬市場罕有，務求可吸引實力用家或投資者承接。