海德園連沽3伙兩房 吸金2860萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續，今日(7日)連錄3宗兩房單位成交，實用面積介乎537至554方呎，成交價由約868萬至1,114萬元，呎價介乎約16,162元至20,106元，單日套現約2,860萬元。

發展商表示，其中高層兩房梗廚單位坐擁開揚海景，呎價逾港幣2萬元，反映優質戶型持續受市場追捧。當中亦有居住九龍及新界區買家入市，看好港島東完善配套及交通便利，選擇進駐港島，享受更便捷的生活節奏及鄰近核心商業區的優勢。隨著「海德園」現樓、頂級會所及公共交通配套逐步落成，項目具備「即買即住」及「即買即收租」優勢，持續吸引用家及投資者入市。