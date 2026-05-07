會德豐啟德及黃竹坑新盤單日共售出6伙 套現逾6640萬｜一手市況

成交單位中售價最高為「MIAMI QUAY II」第5座19樓A室，實用面積620方呎，戶型三房一套(開放式廚房)，成交價1,534.2萬元，呎價24,745元；而成交呎價最高為「MIAMI QUAY I」第2座17樓A室，實用面積487方呎，兩房加儲物室(開放式廚房)間隔，售價1,226.3萬元，呎價25,181元。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」受惠區內或將擬建行人天橋連接觀塘、九龍灣等九龍東CBD，「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標加速落成及中九龍繞道（油麻地段）通車，交通配套再升級，今日(7日)連錄5宗成交，當中包括招標成交1伙兩房加儲物室單位，單日套現近5,756萬元。

DEEP WATER SOUTH 第 6A 期一房逾 888 萬沽

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期MONT BLUE今日新錄得1宗成交，單位為第2A座10樓F室，實用面積337方呎，一房(開放式廚房)，售價888.3萬元，呎價26,359元。

「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽156伙，套現逾28.3億元。

「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。