熱門搜尋:
網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 車Cam直擊 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-May-07 22:35
更新：2026-May-07 22:35

會德豐啟德及黃竹坑新盤單日共售出6伙 套現逾6640萬｜一手市況

分享：
MQ2

「MIAMI QUAY」自現樓開放，銷情持續熾熱，迄今累售351伙，套現近38.1億元。(資料圖片)

adblk4

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」受惠區內或將擬建行人天橋連接觀塘、九龍灣等九龍東CBD，「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標加速落成及中九龍繞道（油麻地段）通車，交通配套再升級，今日(7)連錄5宗成交，當中包括招標成交1伙兩房加儲物室單位，單日套現近5,756萬元。

成交單位中售價最高為「MIAMI QUAY II」第519A室，實用面積620方呎，戶型三房一套(開放式廚房)，成交價1,534.2萬元，呎價24,745元；而成交呎價最高為「MIAMI QUAY I」第217A室，實用面積487方呎，兩房加儲物室(開放式廚房)間隔，售價1,226.3萬元，呎價25,181元。

adblk5

MIAMI QUAY」自現樓開放，銷情持續熾熱，迄今累售351伙，套現近38.1億元。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

DEEP WATER SOUTH6A期一房逾888萬沽

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6AMONT BLUE今日新錄得1宗成交，單位為第2A10F室，實用面積337方呎，一房(開放式廚房)，售價888.3萬元，呎價26,359元。

DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽156伙，套現逾28.3億元。

DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由2972,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

即睇黃竹坑港島南岸6AMONT BLUE最新資訊 (House730)

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務