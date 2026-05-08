投資客「3球」買私樓兩房收租！租金回報預計逾4厘｜二手樓成交

蘇哲熙透露，買家為投資客，見住宅租金持續攀升，租務回報理想，故近期積極增持物業作收租用途。上址每月租金預計約1.08萬元至1.1萬元，回報超過4厘，有見吸引，故速承接。原業主於2008年9月金融海嘯期間以78萬元趁低吸納，持貨約18年轉售，帳面獲利237萬元，物業期內大幅升值約3倍。

中原地產元朗尚悦第二分行副分區營業經理蘇哲熙表示，分行新近促成元朗好順意大廈A座高層2室成交，單位實用面積約283方呎，兩房間隔，以315萬元易手，呎價約11,131元。

住宅租金持續攀升，吸引投資客加速入市，元朗及筲箕灣均錄得投資客「3球」入市個案。

移民業主減價割愛 335 萬蝕賣筲箕灣永華大廈

另外，中原地產杏花邨第二分行高級區域營業經理鄭俊輝指，分行新近促成筲箕灣永華大廈低層E室成交，單位實用面積約326方呎，採兩房間隔。由於業主已移民不想再拖，所以願意減價割愛，以335萬元沽出，呎價約10,276元。

據了解，新買家為投資者，心儀上址位置便利，且單位內部裝修企理。按單位預期月租約1.3萬元計算，租金回報率約4.6厘，認為回報理想，遂決定入市作收租用途。原業主於2020年以387萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕52萬元或約13.4%。