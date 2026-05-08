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出版：2026-May-08 10:00
更新：2026-May-08 10:00

外區客擲千萬購SIERRA SEA三房套 單位1年升值近兩成｜入伙盤成交

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SIERRA SEA三房套1年轉售升值近兩成。(資料圖片)

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近期市場交投氣氛向好，帶動交投。中原地產駿景園分行首席分區營業經理陳韻兒表示，西沙SIERRA SEA最新錄得第1B5座中層F室成交，單位實用面積約653方呎，三房連套房間隔。

陳韻兒指，上址原叫價約1,050萬元放售，日前雙方議價後減價32萬元或約3%，以1,018萬元沽出，呎價約15,590元。新買家為外區客，見屋苑環境舒適，配套完善，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

據了解，原業主於20255月以851萬元購入單位，持貨約1年，現轉售帳面獲利約167萬元，物業期內升值約19.6%

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