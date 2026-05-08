市況轉旺業主心雄！荃灣海之戀連錄兩房反價個案 外區客失落新盤轉投二手

樓市向好，二手筍盤被消耗，市場持續出現業主反價個案，荃灣半新樓海之戀．愛炫美新近連錄兩宗相關成交。

利嘉閣地產荃灣-萬景峯分行高級聯席董事周煇宏表示，該行高級客戶董事黃水申及客戶主任周懿澄共同促成海之戀．愛炫美第3B座低層D室成交，單位實用面積約530方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，望海景。

周煇宏透露，新買家為外區客，早前曾參與同區新盤抽籤但未能如願抽中，隨即決定回流二手市場尋找機遇，後經利嘉閣真盤源平台覓得心儀單位，即相約代理睇樓。客人認為單位間隔實用，景觀優美，加上區內生活設施完善，決定洽購。上址原開價950萬元放售，業主見市況理想及查詢增多，因而反價20萬元，客人為免再次錯失良機，決定追價入市，並以970萬元承接，呎價約18,302元。