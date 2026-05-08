避開英國爛尾樓！ 專家教路3招保本必殺技

早前英國曼城爆出新樓樓花延期，甚至停工的疑雲，逾百名香港買家的首期資金隨時被凍結，事件敲響了投資英國樓花的警鐘。有專家拆解評估發展商實力的方法，並傳授3招「保本」必殺技。 撰文：Wendy全球樓行 針對部分港人對英國樓花產生恐懼，仲量聯行香港國際住宅部主管章覺文強調，買樓花本身並非不可行，最重要的是懂得如何「起底」和評價發展商。 第一招：買樓花非必死 起底發展商 他指，首先一定要查閱發展商過往紀錄，在市場營運歷史、過去有否試過遲交樓、甚至交不到樓的情況。章覺文指出，遲交樓在建築界並非罕見，但關鍵在於發展商的「處理手法」。他指，無法交樓不是最大問題，最大的問題是交不到樓時，投入的資金能否退還，才是買樓花的核心保障。

此外，他建議買家在入市前，可自行上網查閱項目的「規劃許可編號」(Planning Permission Number)。可靠的發展商在推售樓花時，一定已經取得了規劃許可。如果發展商表示「正在申請中」或「Subject to planning permission」，就算交通配套不俗，均建議可以「直接略過」因為代表項目還充滿不確定性。

第二招：看清訂金比例 過高即屬高危 發展商收取多少訂金，往往能反映其資金流狀況。章覺文表示，售價在30萬至60萬英鎊(約300萬至600萬港元)之間的單位，收取10%至20%的訂金屬於合理範圍。若是豪宅項目，由於總價高，收取20%至30%訂金亦算正常。 但他特別警告，如果發展商要求收取高達50%的訂金，這種情況極度危險。金額過高的訂金，往往意味著發展商本身「無錢」，需要利用買家的合約向銀行借貸希望可以「零成本做生意」，萬一項目出事，這類發展商根本無力完成工程或退款。

第三招：善用律師與「建築保證」護身 在英國買樓，買賣雙方必須聘用各自代表律師。章覺文強烈建議買家要好好利用自己的律師，「唔好怕問問題」，買家聘請律師就是代表自己的利益。在簽署合約前，一定要問清楚訂金的保障，如果發展商違約交不到樓的退款機制。 他解釋，部分中小型項目的合約中，可能包含建築保證(Building Warranty)，除了在交樓後提供10年結構保養外，部分保單在樓花階段亦能為買家的訂金提供最高達10萬英鎊(約100萬港元)的保障。若買家支付的訂金超過此限額，應向律師查詢發展商有否購買額外保險。

不過，一些極具規模、信譽良好的大型發展商通常不會購買這類額外保險，因為他們有足夠的財力及往績證明自己不會爛尾，這在業界亦屬正常。章覺文補充。若買家對發展商推薦的律師樓(Panel Solicitor)有利益衝突的疑慮，完全可以自行聘請獨立律師，以策安全。

終極自保法 轉投準現樓或現樓 如果買家對樓花依然充滿擔憂，章覺文提出一個最簡單直接解決方案，購買現樓或「準現樓」，即預計在6至8個月內完工的項目。此時建築物的骨架已經建好，甚至可以親身進入地盤視察，爛尾風險已大幅降低。雖然愈接近完工階段，或許最優質的單位可能已被挑選，但這也是「買個安心」的代價。