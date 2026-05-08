平均獲利近兩成 新入伙盤愈炒愈熱 天璽．天膺賺錢王

樓價升勢持續下，市場上錄得不少入伙新盤短期轉售獲利個案。據中原地產研究部最新資料顯示，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」錄140宗短炒獲利個案最多；同系啟德「天璽．天」則榮膺賺錢王，一個實用面積692方呎高層戶，1年間轉售帳面賺逾661萬或43%稱冠。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，撤辣後業主沒有轉售限制，選取2024年至2026年4月10日的一手私人住宅新盤統計，整體合共售出36,102宗，其中二手轉售(截至今年3月31日登記)有465宗，轉售宗數比例錄1.3%。以上手一手買入二手轉售年份劃分，於2025年買入今年沽出錄200宗，當中187宗獲利，獲利比例高達94%，較2024年買入今年沽出的76%獲利、2024年買入2025年沽出的67%獲利，以及2025年買入同年沽出的52%獲利為高。