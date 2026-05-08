平均獲利近兩成 新入伙盤愈炒愈熱 天璽．天膺賺錢王

樓價升勢持續下，市場上錄得不少入伙新盤短期轉售獲利個案。據中原地產研究部最新資料顯示，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」錄140宗短炒獲利個案最多；同系啟德「天璽．天」則榮膺賺錢王，一個實用面積692方呎高層戶，1年間轉售帳面賺逾661萬或43%稱冠。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，撤辣後業主沒有轉售限制，選取2024年至2026年4月10日的一手私人住宅新盤統計，整體合共售出36,102宗，其中二手轉售(截至今年3月31日登記)有465宗，轉售宗數比例錄1.3%。以上手一手買入二手轉售年份劃分，於2025年買入今年沽出錄200宗，當中187宗獲利，獲利比例高達94%，較2024年買入今年沽出的76%獲利、2024年買入2025年沽出的67%獲利，以及2025年買入同年沽出的52%獲利為高。
至於在2025年買入今年沽出的平均帳面獲利幅度亦最高，錄約19.8%；因2025年樓價處於低位，而2026年樓價明顯回升，故二手獲利空間較大。
2盤全數有錢賺 3盤百分百蝕讓
2024年及以後買入二手轉售宗數較多的19個新盤中，「SIERRA SEA」錄140宗最多，緊隨「天璽．天」錄72宗。有10個新盤獲利比例達80%或以上，元朗「朗天峰」及將軍澳日出康城「PARK SEASONS/SEASONS PLACE」更全數100%轉售獲利；當中「SIERRA SEA」及「朗天峰」平均帳面賺幅錄22.1%及20.3%。不過鰂魚涌「THE HOLBORN」、將軍澳「海茵莊園」及青衣「明翹匯」全數100%蝕讓，3盤平均蝕幅均逾10%。「明翹匯」蝕幅逾三成最多，業主多為撤辣後一手購入單位，並在2025年下半年樓價回升前二手售出。
是次統計帳面賺幅最高的5個案，全數帳面升值逾35%，最勁為「天璽．天」1期6座高層H室，實用面積692方呎，業主於2024年第四季以1,518.14萬元買入，持貨1年以2,180萬元沽出，帳面賺661.86萬元或43.6%。其次「SIERRA SEA」1B期BLEU AVENUE 5座低層A室，實用面積571方呎，業主於2025年第二季以591.94萬元買入，其後2026年第一季以823萬元售出，帳面獲利231萬元或39%。
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