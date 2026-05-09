形瑨開賣｜中原：大手客斥4122萬購6伙兩房作長線投資｜荃灣新盤

陳永傑指出，項目位處荃灣市區，而且開價吸引，符合上車及投資需要，料今日可「一Q清枱」。該行錄得約4至5組客戶計劃斥資約3,600萬元購入6伙；而今日出席客戶中，約七成為剛需用家，另約三成為投資者。

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」今日(9日)首輪公開發售154伙，早前截收逾5,700票，超額認購約36倍。現場所見，大批準買家一早到達售樓處現場報到等待揀樓，場面有序，氣氛熱鬧。

他續指，5月首8天，一手成交錄得逾300宗，今日有3個全新項目同步開售，料單日一手成交可達400宗，連同明日(10日)紅磡「首岸」全新期數開售，預計周末兩日一手成交可錄逾500宗，創19個月以來最旺周末。樓市利好因素不變，中東戰爭漸趨穩定，一手承接力持續強勁，預料本月一手成交量可達2,500宗，創18個月新高。

「形瑨」首輪發售單位包括42伙一房及112伙兩房，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價介乎16,079元至18,408元，折實平均呎價17,408元。首輪分A、B兩組銷售，購入2至6伙的買家可優先揀樓。

「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。