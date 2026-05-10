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地產
出版：2026-May-10 16:14
更新：2026-May-10 16:14

PORTO首輪售出44伙 即「添食」加推18伙 最平628萬｜鴨脷洲新盤

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程德韻(右)表示，「PORTO」首輪售出單位中，一房佔32伙，兩房則佔12伙；左為宏安地產營業及市務總經理黃文浩。

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宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」昨日(9)首輪公開發售86伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出44伙，佔首輪可出售單位約51%，銷售總金額逾3億元。

宏安地產執行董事程德韻表示，首輪售出單位中，一房佔32伙，兩房則佔12伙。買家主要來自港島各區，佔比約為50%。售出單位約70%客人選用90天現金付款方法，買家自用與投資比例相近，各佔一半。首輪銷售成績反映港島區在新供應乏善可陳的情況下，需求依然強勁；同時市場上買家現金充裕，對市區物業尤其有鐵路網絡連接交通的項目更為渴求。

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宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，為回應市場需求，「PORTO」即日加推全新第4號價單，涉及18伙，實用面積241436方呎。價單定價由759.4萬至1,439萬元，呎價介乎30,706元至33,005元。扣除最高16.5%折扣及一房傢俬現金津貼折扣優惠，折實售價由約628.3萬至1,201.6萬元，折實呎價介乎25,412元至27,560元。

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「PORTO」即日加推全新第4號價單，涉及18伙。(資料圖片)

周三發售7 更新首三張價單削3%優惠

發展商同步上載項目銷售安排，將於周三(13)起以先到先得形式發售7伙新單位應市。同時更新價單第1至第3號，削減共3%優惠，客人若選用90天現金付款計劃，計及其他折扣優惠，最高折扣率由原先19.5%降至16.5%，於周三起生效。

PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為20273月。

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