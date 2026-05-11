利嘉閣精英再度全員勝出「傑出銷售專業大獎」

由香港管理專業協會舉辦的第58屆「傑出銷售專業大獎」(DSA)上周五(8日)正式公布得獎者名單，利嘉閣地產精英再度旗開得勝，派出6位參賽代表全數獲獎，囊括「傑出銷售專業獎」（DSA）及「傑出青年銷售專業獎」（OYSA）。利嘉閣地產總裁廖偉強祝賀今屆6位獲獎的銷售精英，並且高度讚揚他們於比賽中出類拔萃的表現，延續了利嘉閣的輝煌佳績。

「傑出銷售專業大獎」(DSA)歷史悠久，素有銷售業界「奧斯卡」美譽。廖偉強表示，6位精英能於嚴謹評選下取得全員勝出的佳績，令人鼓舞，足證公司在人才培育及專業創新上的成就，旗下精英專業水平首屈一指。今年代表公司參賽獲獎而回的6位精英，當中包括現崇山分行客戶主任馮子慶、高鐵站分行C組物業顧問黃文思、上水中心2行A組客戶董事張苡逵、荃灣-萬景峯分行客戶主任周懿澄、元朗-又新街分行高級客戶經理沈煥之，以及元朗站一行助理分區經理莫家進。