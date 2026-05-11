利嘉閣精英再度全員勝出「傑出銷售專業大獎」

由香港管理專業協會舉辦的第58屆「傑出銷售專業大獎」(DSA)上周五(8日)正式公布得獎者名單，利嘉閣地產精英再度旗開得勝，派出6位參賽代表全數獲獎，囊括「傑出銷售專業獎」（DSA）及「傑出青年銷售專業獎」（OYSA）。利嘉閣地產總裁廖偉強祝賀今屆6位獲獎的銷售精英，並且高度讚揚他們於比賽中出類拔萃的表現，延續了利嘉閣的輝煌佳績。
「傑出銷售專業大獎」(DSA)歷史悠久，素有銷售業界「奧斯卡」美譽。廖偉強表示，6位精英能於嚴謹評選下取得全員勝出的佳績，令人鼓舞，足證公司在人才培育及專業創新上的成就，旗下精英專業水平首屈一指。今年代表公司參賽獲獎而回的6位精英，當中包括現崇山分行客戶主任馮子慶、高鐵站分行C組物業顧問黃文思、上水中心2行A組客戶董事張苡逵、荃灣-萬景峯分行客戶主任周懿澄、元朗-又新街分行高級客戶經理沈煥之，以及元朗站一行助理分區經理莫家進。
廖偉強指出，利嘉閣一直重視對員工的全方位培訓，多年來培育出大批獨當一面的專業銷售人員。隨着近年內地客戶持續增加，公司對前線員工的裝備，亦因應市場變化而不斷優化，務求在語言溝通、交易流程，甚至文化理解等各方面，都展現出更全面的專業能力。
他續指，隨着市場數碼化，銷售人員的角色亦不斷演變，公司近年投放大量資源於人工智能的應用，並開辦多個AI實戰課程，以及推出不同的AI工具，協助員工提供更優質的銷售服務。他同時勉勵利嘉閣前線精英，要不斷進步、善用科技，才能在激烈競爭中保持優勢，持續為客戶提供卓越服務，以專業精神與創新思維，引領地產代理行業邁向嶄新時代。