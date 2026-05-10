旺勢持續！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創6周新高 按周多12%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場旺勢持續，自今年2月底起，50指標屋苑成交已連續十周處於逾百宗水平的相對高位徘徊，而對上一周再度突破，反映購買力積極入市。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4月27日至5月3日)共錄134宗買賣個案，較前周(4月20至26日)的120宗增加12%，創近六周新高，並連續十周在百宗以上及連續三周處於120宗或以上水平。

九龍區升幅最勁 美孚新邨按周急增

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量兩升一跌，當中以九龍區的增幅較明顯，該區21個指標屋苑上周共錄65宗交投，較前周的43宗增加51%，當中美孚新邨上周連錄16宗成交，按周急增7倍；麗港城及匯景花園分別錄得7宗及3宗買賣，按周各自增加2.5倍及2倍；柏景灣交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；黃埔花園期內錄得8宗買賣，按周增幅有60%；海濱南岸及淘大花園各錄3宗成交，按周增幅分別有50%。