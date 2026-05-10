中原(工商舖)：上月工商舖成交按年增近7% 連續兩月維持逾350宗水平

本港工商舖買賣市場成交量見穩定，部分銀主趁勢加快沽貨，帶動市場連續錄得多宗銀主盤成交。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年4月份工商舖錄得約356宗成交，較上月約373宗僅輕微回落約4.56%，但對比去年同期則增加約6.91%，連續兩月維持逾350宗水平，反映工商舖買賣交投愈趨穩定。中原(工商舖)預期，銀主盤去貨速度加快，反映銀主取態偏向「先求量再求價」，相信在市場成交趨多情況下，可帶動買賣流動加快，5月份工商舖市場整體交投預料會保持平穩。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，4月份工商舖市場錄得約356宗買賣成交，按月微跌4.56%，按年則上升6.91%。買賣成交金額方面，3月份在逾10宗大手成交的支持下錄得約87.62億元，而去年同期則受到港交所約63億元巨額成交帶動，單月錄得約99.42億元；因而令到4月份工商舖買賣成交金額略見回吐，但仍錄得約42.63億元，按月及按年回落約51.35%及57.13%。 在工商舖三大範疇中，商舖市場保持平穩向上，4月份錄得約69宗成交，涉及約11.26億元，與上月約70宗及約11.47億元相若，較去年同期則分別上升約9.52%及約11.56%。而寫字樓市場4月份錄得約51宗買賣成交，按月及按年分別減少約20.31%及約12.07%；買賣成交金額在缺乏大手成交下錄得約19.55億元，按月及按年大跌約67%及74%。此外，工商市場4月份錄得約236宗成交，與上月約239宗相若，按年升幅逾一成；成交金額則約11.82億元，按月與按年分別下跌約26.4%及17.96%。

銀主盤去貨意欲大 潘志明指，工商舖買賣市場回溫，銀主亦趁勢加快去貨速度，4月份市場分別錄得多宗工商舖銀主盤矚目成交。當中油麻地彌敦道525至543A號美迪寧廣場地舖連一樓至三樓，總面積約6萬平方呎，原由鄧成波家族持有，於2010年曾以約7億元售予中港商人陳銳成，及後2014年以約8.38億元回購並計劃打造為婚嫁用品商場；惟物業於去年被銀主接管後，新近由本地證券公司以約3.1億元承接，較2014年回購價回落約63%。 另外，觀塘海濱道135至137號宏基資本大廈11樓及12樓全層，原由內地投資者於2014年及2017年分別以約1.18億元及約1.28億元購入，惟物業同於2024年11月被銀主接管，新近分別以約6,000萬元及約6,610萬元易手，同告貶值約五成。

潘志明分析，本港工商舖市場交投氣氛好轉，今年初迄今，除2月份受農曆新年節日影響有所放緩外，其他月份按月均錄得逾300宗買賣成交，近兩個月更維持逾350宗水平，反映成交量持續平穩向上，惟新近市場再有多幢商廈物業先後淪為銀主盤並推出市場放售，相信對令整體工商舖呎價受壓。他認為，由於銀主取態以去貨心態為先，在價格上傾向到價即售，相信對有意尋寶的投資者或用家極具吸引力，市場低價成交個案會持續出現，預料5月份工商舖買賣成交量可保持平穩。