十大屋苑｜中原：周末成交增至13宗 太古城四房呎價創5年新高｜二手市況

二手交投表現造好，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(9日及10日)錄得13宗交投，按周增加4宗或約44.4%。當中太古城錄得4宗買賣最活躍，其次為錄得3宗的沙田第一城，美孚新邨及嘉湖山莊各錄2宗，麗港城及黃埔花園各有1宗交投。至於「捧蛋」屋苑有康怡花園、海怡半島、新都城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一手市場交投熱火朝天，4個新盤強勢推售，兩日共錄得近500伙成交。在一手旺勢帶動下，市場入市情緒持續高漲，不少向隅客隨即回流二手市場「尋寶」，眼見優質單位價格合理，均迅速拍板入市，令整體交投呈現「百花齊放」的盛況。其中指標屋苑太古城的呎價更重上五年新高水平，足以證明買家對後市信心十足。在一、二手市場同步轉旺下，全港樓市氣氛熱熾，預計此輪升浪持續。