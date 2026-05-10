十大屋苑｜中原：周末成交增至13宗 太古城四房呎價創5年新高｜二手市況

二手交投表現造好，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(9日及10日)錄得13宗交投，按周增加4宗或約44.4%。當中太古城錄得4宗買賣最活躍，其次為錄得3宗的沙田第一城，美孚新邨及嘉湖山莊各錄2宗，麗港城及黃埔花園各有1宗交投。至於「捧蛋」屋苑有康怡花園、海怡半島、新都城及映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一手市場交投熱火朝天，4個新盤強勢推售，兩日共錄得近500伙成交。在一手旺勢帶動下，市場入市情緒持續高漲，不少向隅客隨即回流二手市場「尋寶」，眼見優質單位價格合理，均迅速拍板入市，令整體交投呈現「百花齊放」的盛況。其中指標屋苑太古城的呎價更重上五年新高水平，足以證明買家對後市信心十足。在一、二手市場同步轉旺下，全港樓市氣氛熱熾，預計此輪升浪持續。
太古城周末錄4宗成交 表現最旺
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，市場入市信心全面回升，太古城周末錄得4宗交投，分行促成紫樺閣高層H室成交，單位實用面積約1,114方呎，屬四房套間隔，連露台。單位於去年12月以2,460萬元放盤，最新獲投資客以2,398萬元連租約承接，呎價約21,526元。
據悉，原業主早於1997年以1,000萬元購入單位，持貨約29年，是次轉售帳面獲利1,398萬元，物業期內升值約1.4倍。翻查紀錄，對上同類單位成交呎價達2.15萬元要追溯至2021年3月，當時銀柏閣中層A室以2,400萬元成交，呎價約21,544元。
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，周末成交單位包括燕宮閣中層C室，實用面積約785方呎，三房一套間隔。單位景觀多元，大廳主要望街景，主人房則向東坐享園池景，以1,418萬元易手，呎價約18,064元。
黃埔花園兩房630萬易主
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，黃埔花園周末錄得1宗成交，單位為2期12座高層F室，實用面積約389方呎，採兩房間隔，以630萬元沽出，呎價約16,195元。
美孚新邨周末成交按周多1宗
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，九龍區周末有兩個新盤發售，均全數獲認購，部分向隅客轉投二手市場，美孚新邨周末錄2宗成交，較上周增加1宗，平均實用呎價約11,430元。
麗港城三房套878萬售出
中原地產東九龍麗港城第一分行副分區營業經理郭麗娟稱，麗港城周末錄1宗成交，較上個周末減少2宗。成交單位為6座中層H室，實用面積約748方呎，屬三房一套間隔，以878萬元售出，呎價約11,738元。
沙田第一城兩房480萬易手
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城周末錄得3宗成交，全月暫錄12宗買賣。周末成交包括49座低層C室，實用面積約304方呎，採兩房間隔，以480萬元沽出，呎價約15,789元。