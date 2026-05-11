周末逾540伙成交 新盤熱銷乘勢「添食」 本周再掀搶客戰

5月上旬一手市況持續活躍，綜合市場資訊，新盤成交量已突破800宗，單計過去周末兩日佔逾540宗，不少項目順利開紅盤，發展商乘勢加推，有4個項目已公布新價單，共涉193伙。當中包括上周六首輪發售154伙即日售罄的新鴻基地產(016)荃灣「形瑨」，提價約2%加推55伙，並預告最快周內公布銷售安排，料周末次輪發售。 「形瑨」新加推3號價單，包括15伙一房及40伙兩房。扣除最高15%折扣後，折實價487.22萬至784.12萬元，折實呎價16,941至19,125元，折實平均呎價18,141元。新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，因應樓層坐向及景觀，單位而有2%輕微調整。

首岸加推70伙 周四發售 恒地、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期昨沽清首輪130伙後即加推3號價單共70伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，包括49伙兩房、18伙三房及3伙兩房連平台戶。扣除最高9%折扣優惠後，折實價707.34萬至1,661.11萬元，折實呎價20,357至24,032元，折實平均呎價22,548元，全數單位周四推售。 即睇紅磡首岸第 3 期最新資訊 (House730)