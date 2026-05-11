十大屋苑｜周末買賣跌15% 利嘉閣：新盤百花齊放 二手欠東風刺激｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現時傳統十大屋苑成交量走勢平穩，屋苑盤源有限，加上二手業主看俏後市，心態較為惜售；同時本周一手市場百花齊放，分薄部分二手客源，影響十大屋苑成交步伐。剛過去的周六及周日(9日及10日)，十大屋苑的二手交投保持在雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較上一個周末(2至3日)的13宗，按周減少2宗或15%。

廖偉強預期，樓市氣氛暢旺依然，發展商持續推出新盤，短期內將與二手樓市互相輝映。不過，二手市場作為本地樓市主要貨源，睇樓量以及成交量仍佔優；二手成交量的走勢會保持穩健。惟二手市場缺乏如新盤的焦點刺激，成交量增長步伐緩慢。