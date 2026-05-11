十大屋苑｜周末買賣跌15% 利嘉閣：新盤百花齊放 二手欠東風刺激｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現時傳統十大屋苑成交量走勢平穩，屋苑盤源有限，加上二手業主看俏後市，心態較為惜售；同時本周一手市場百花齊放，分薄部分二手客源，影響十大屋苑成交步伐。剛過去的周六及周日(9日及10日)，十大屋苑的二手交投保持在雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較上一個周末(2至3日)的13宗，按周減少2宗或15%。
廖偉強預期，樓市氣氛暢旺依然，發展商持續推出新盤，短期內將與二手樓市互相輝映。不過，二手市場作為本地樓市主要貨源，睇樓量以及成交量仍佔優；二手成交量的走勢會保持穩健。惟二手市場缺乏如新盤的焦點刺激，成交量增長步伐緩慢。
剛過去的周六、日，十大指標屋苑若以區域劃分，港島區太古城錄得3宗成交，與九龍區黃埔花園同以3宗成交為十大屋苑之首，康怡花園及杏花邨暫未錄成交。另外九龍區亦有麗港城、美孚新邨錄得成交。至於新界區，3個成分屋苑期內嘉湖山莊錄2宗成交，而沙田第一城錄得1宗成交，映灣園暫未錄成交。
太古城中低層戶1418萬沽出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去周末太古城成交包括燕宮閣一個中低層C室，實用面積約785方呎，以1,418萬元易手，呎價約18,064元。另外，龍山閣一個低層A室，實用面積約530方呎，以840萬元成交，呎價約15,849元。
黃埔花園低層戶908萬易手
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園於周末錄得3宗成交，其中一宗為11期10座低層B室，實用面積約639方呎，成交價約908萬元，呎價約14,210元。
嘉湖山莊中高層戶420萬成交
利嘉閣地產天水圍－嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊周末錄得2宗成交，其中樂湖居13座中高層F室，實用面積約449方呎，成交價約420萬元，呎價約9,354元。