海盈山示範單位｜4B期960呎裝修現樓三房 英倫風格設計靈感(多圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期三房及四房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」，最新開放該系列的三房一套房連工作間（連洗手間）裝修現樓單位，為第1座(1B)37樓B室，實用面積960方呎。

單位由國際知名的室內設計師Brian Chan精心設計，層與層之間高度約3.15米，間隔寬敞方正。單位設計靈感以「英倫風格」為基礎，由玄關開始，設計師運用復古雲石拼花地台奠定典雅基調，於牆面裝上常見於歷史建築的「中置式門把手」，將其轉化為黃銅掛衣裝置，搭配Patina Green光面漆，增添歸家儀式感。