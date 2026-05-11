海盈山示範單位｜4B期960呎裝修現樓三房 英倫風格設計靈感(多圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期三房及四房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」，最新開放該系列的三房一套房連工作間（連洗手間）裝修現樓單位，為第1座(1B)37樓B室，實用面積960方呎。
單位由國際知名的室內設計師Brian Chan精心設計，層與層之間高度約3.15米，間隔寬敞方正。單位設計靈感以「英倫風格」為基礎，由玄關開始，設計師運用復古雲石拼花地台奠定典雅基調，於牆面裝上常見於歷史建築的「中置式門把手」，將其轉化為黃銅掛衣裝置，搭配Patina Green光面漆，增添歸家儀式感。
客飯廳方面，設計師以立體貝母拼貼主牆搭配馬毛紋理牆紙，隨自然光影折射展現低調奢華感，同時以英國品牌Marc Wood吊燈作為視覺焦點，融合掛畫，營造出充滿藝術氣息的空間。同時，單位間隔寬敞方正，布局分明，開則實用，玄關預設「儲物櫃位」，長方形客飯廳並連接寬趟的三合一露台，配合全落地玻璃，盡覽壽臣山及深水灣景致。單位坐向正東，廳房同享近10米廣闊山海美景，同時透過偌大的玻璃窗廣納室外景觀及自然光線。走廊位置設一列全高身訂製儲物櫃，盡顯尊貴而實用的居住品味。
主人套房以「紳士衣櫥交響曲」為設計主題，衣櫃以特色玻璃及金屬框邊構造，採用開放式衣帽間布局，配合懸浮式梳妝枱設計，打造walk-in-closet概念設計，創造兼備機能與視覺延展性的衣櫥空間。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床。主人浴室地板牆身採用天然石材鋪砌，配以高級衛浴設備，包括Kaldewei浴缸、Grohe浴室花灑及Saint Glas浴室鏡櫃。
廚房為曲尺型設計，地板以天然石鋪砌，配以各項國際頂級品牌電器包括GAGGENAU氣體煮食爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機及法國Vinvautz酒櫃。
「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔涵蓋兩房至四房，實用面積介乎484至1,517方呎，主打兩房及三房單位；另設15伙特色單位，實用面積介乎446至2,291方呎。